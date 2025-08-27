Віткофф заявив, що Путін готовий домовитись про завершення війни

Спецпредставник Трампа Стівен Віткофф. Фото: Reuters

Спецпредставник президента США Стівен Віткофф вважає, що диктатор РФ Путін обов'язково дотримається домовленості з Трампом по укладання миру з Україною. Також він повідомив, що цього тижня зустрінеться з представниками України.

Про це Віткофф заявив в інтерв'ю Fox News.

Що заявив Віткофф про Путіна

У розмові з ведучим каналу той поставив питання, чи заявляв Путін під час зустрічі на Алясці про бажання миру та завершення війни. Віткофф відповів ствердно.

"Так, безумовно. На столі є мирна пропозиція. Він справді це сказав і, сподіваємось, дотримуватиметься своєї обіцянки", — сказав Віткофф.

Крім цього, Віткофф проінформував, що цього тижня у Нью-Йорку проведе зустріч із представниками України. Також він не виключив можливості переговорів між Зеленським і Путіним.

"Я думаю, ми можемо стати свідками двосторонньої зустрічі", — повідомив спецпредставник Трампа.

Раніше повідомлялось, що Стівен Віткофф спрогнозував, коли закінчиться війна між РФ та Україною. Чиновник вважає, що це станеться до кінця цього року.

Нагадаємо, що під час брифінгу президент США назвав війну в Україні "конфліктом особистостей".