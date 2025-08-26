Відео
У США зробили заяву щодо термінів завершення війни в Україні

У США зробили заяву щодо термінів завершення війни в Україні

Ua ru
Дата публікації: 26 серпня 2025 22:02
Коли може завершитися війна в Україні - дані Білого дому
Стів Віткофф. Фото: Reuters

Сполучені Штати Америки сподіваються на скоріше завершення війни в Україні. Це може статися до кінця цього року.

Про це заявив спецпредставник Білого дому Стів Віткофф під час засідання Кабінету міністрів Дональда Трампа.

Читайте також:

Коли може завершитися війна в Україні

Віткофф зазначив, що США активно працюють над вирішенням конфліктів в Україні, на Близькому Сході та в інших регіонах світу. За його словами, є сподівання, що ці зусилля принесуть результати вже до кінця 2025 року.

"Я бажаю лише одного, щоб Нобелівський комітет нарешті зібрався із силами та усвідомив, що ви найкращий кандидат на Нобелівську премію миру", — додав він, висловлюючи підтримку миротворчим ініціативам.

Нагадаємо, що також під час брифінгу президент США назвав війну в Україні "конфліктом особистостей".

Крім того, посол США при НАТО наголосив на тому, що Дональд Трамп має достатньо важелів для припинення війни в Україні, при цьому наголосивши на посиленні дипломатичної та військової підтримки.

США Дональд Трамп Білий дім війна в Україні Стів Віткофф
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
