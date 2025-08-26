Видео
В США сделали заявление о сроках завершения войны в Украине

В США сделали заявление о сроках завершения войны в Украине

Ua en ru
Дата публикации 26 августа 2025 22:02
Когда может завершиться война в Украине - данные Белого дома
Стив Уиткофф. Фото: Reuters

Соединенные Штаты Америки надеются на скорейшее завершение войны в Украине. Это может произойти до конца этого года.

Об этом заявил спецпредставитель Белого дома Стив Уиткофф во время заседания Кабинета министров Дональда Трампа.

Читайте также:

Когда может завершиться война в Украине

Уиткофф отметил, что США активно работают над решением конфликтов в Украине, на Ближнем Востоке и в других регионах мира. По его словам, есть надежда, что эти усилия принесут результаты уже к концу 2025 года.

"Я желаю только одного, чтобы Нобелевский комитет наконец собрался с силами и осознал, что вы лучший кандидат на Нобелевскую премию мира", — добавил он, выражая поддержку миротворческим инициативам.

Напомним, что также во время брифинга президент США назвал войну в Украине "конфликтом личностей".

Кроме того, посол США при НАТО отметил, что Дональд Трамп имеет достаточно рычагов для прекращения войны в Украине, при этом отметив усиление дипломатической и военной поддержки.

США Дональд Трамп Белый дом война в Украине Стив Виткофф
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
