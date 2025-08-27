Уиткофф заявил, что Путин готов договориться о завершении войны

Спецпредставитель Трампа Стивен Уиткофф. Фото: Reuters

Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф считает, что диктатор РФ Путин обязательно сдержит договоренности с Трампом по заключению мира с Украиной. Также он сообщил, что на этой неделе встретится с представителями Украины.

Об этом Уиткофф заявил в интервью Fox News.

Что заявил Уиткофф о Путине

В разговоре с ведущим канала тот задал вопрос, заявлял ли Путин во время встречи на Аляске о желании мира и завершения войны. Уиткофф ответил утвердительно.

"Да, безусловно. На столе есть мирное предложение. Он действительно это сказал и, надеемся, будет придерживаться своего обещания", — сказал Уиткофф.

Кроме этого, Уиткофф проинформировал, что на этой неделе в Нью-Йорке проведет встречу с представителями Украины. Также он не исключил возможности переговоров между Зеленским и Путиным.

"Я думаю, мы можем стать свидетелями двусторонней встречи", — сообщил спецпредставитель Трампа.

Ранее сообщалось, что Стивен Уиткофф спрогнозировал, когда закончится война между РФ и Украиной. Чиновник считает, что это произойдет до конца этого года.

Напомним, что во время брифинга президент США назвал войну в Украине "конфликтом личностей".