Переговори України та РФ — Віткофф назвав основні питання

Спецпредставник Президента США Дональда Трампа Стів Віткофф. Фото: Reuters

Переговори з Росією щодо припинення вогню включають Курську область РФ та регіони, на які орієнтована Росія. Крім того, йдеться і про АЕС.

Про це заявив спецпредставник Президента США Дональда Трампа Стів Віткофф в інтерв'ю CBC News у неділю, 16 березня.

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Віткофф наголосив, що технічна сторона припинення вогню важлива, оскільки йдеться про 2000-кілометровий кордон бойових дій. За його словами, йдеться про "дуже складне припинення вогню". Попри це, спецпредставник Трампа переконаний, що "усі віддані цьому обговоренню".

"Сюди також не входить основна зона протистояння, якою є Курськ. Отже, умови на полі бою різні. Ми повинні це обговорити. Є регіони, на яких, як ми всі знаємо, зосереджена увага росіян. Є ядерний реактор, який постачає досить багато електроенергії в Україну. З цим треба розібратися. Є доступ до портів. Існує угода про потенціал Чорного моря, існує дуже багато елементів", — зазначив Віткофф.

Спецпредставник Трампа також наголосив, що усі зацікавлені сторони, включаючи європейців, зобов'язані зробити все, щоб досягти успішного розв'язання проблеми. Віткофф наголосив, що останні події "інформують про можливість найближчої мирної угоди".

Нагадаємо, раніше спецпредставник Президента США Дональда Трампа Стів Віткофф анонсував зустріч з переговорними групами з України та Росії. Він зазначив, що вона відбудеться протягом тижня.

Також The Independent повідомило про те, що Україна визначила низку червоних ліній. Обмеження стосуються переговорів про припинення вогню.