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РосЗМІ перекрутили заяву Сибіги щодо операції ЗСУ на Курщині

16 березня 2025 12:19
Євтушенко Аліна - редактор
Російські ЗМІ перекрутили заяву Сибіги щодо Курщини
Глава МЗС України Андрій Сибіга. Фото: Андрій Сибіга/Facebook
Євтушенко Аліна - редактор

Російські пропагандистські ЗМІ перекрутили слова міністра закордонних справ України Андрія Сибіги про операцію ЗСУ в Курській області. Вони висвітлили цитату українського міністра в некоректному контексті. 

Про це Новини.LIVE повідомила пресслужба МЗС України у неділю, 16 березня. 

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Росіяни перекрутили заяву Сибіги про операцію на Курщині

У дипломатичному відомстві зазначають, що російські джерела підхопили некоректну цитату міністра Сибіги в некоректному контексті. Російські ЗМІ пишуть, що нібито очільник МЗС України в інтерв’ю японському телеканалу NHK пригрозив продовженням операції ЗСУ на Курщині. Однак, росіяни вирвали фразу із контексту і насправді це не так.

"Глава МЗС України Андрій Сибіга в інтерв'ю японському телеканалу NHK пригрозив продовженням військових операцій у Курській області, попри прохання президента США Дональда Трампа до російського лідера Володимира Путіна помилувати солдатів ЗСУ, які потрапили там в оточення", — пишуть російські пропагандистські ЗМІ.

І в цьому контексті вони наводять наступну цитату Сибіги, перекрутивши та викрививши її некоректним контекстом: "як було вже заявлено головнокомандувачем Сирським, ми продовжуємо операції в Курській області та продовжуватимемо їх у майбутньому"

Що ж насправді сказав і мав на увазі Андрій Сибіга

У МЗС дослівно розшифрували уривок інтервʼю. Отже, насправді діалог Сибіги з японськими журналістами був таким: 

Щодо Курської області... як ви бачите поточну ситуацію там? 

"У нас є офіційні коментарі наших головнокомандувачів, наприклад, генерала Сирського. Ми все ще проводимо, продовжуємо проводити нашу військову операцію в Курській області. Президент Зеленський вчора згадав, що в основному цілі цієї військової операції були досягнуті. Але ця операція все ще триває. Наші солдати мужньо виконують свою місію", — сказав глава МЗС України. 

Були дискусії про те, що Курська область, яку утримує Україна, є розмінною монетою на переговорах. Якщо Україна піде звідти, чи перестане вона бути такою? 

"Все-таки ця ситуація є важливим елементом, важливим фактором у наших можливих переговорах. Тому що, все ж таки, операція там триває", — відповів Сибіга.

Чи є ризик, що Росія використає відхід з Курська як умову для припинення вогню?  

"Розумієте, ми очікуємо, і світ очікує, що ми почуємо безумовне "так" від Росії щодо цієї пропозиції встановити тимчасове припинення вогню", — сказав глава дипломатичного відомства України.

Раніше ми писали, що за даними ISW, Кремль, ймовірно, готується посилити наратив про нібито "воєнні злочини" ЗСУ в Курській області. У такий спосіб Путін хоче дискредитувати українську армію, зокрема зірвати або затягнути переговори щодо 30-денного припинення вогню.

Раніше у Генштабі спростували інформацію в мережі про нібито "оточення" ЗСУ у Курській області. Українські підрозділи продовжують виконувати завдання на напрямку.

ЗСУ дезінформація Андрій Сибіга пропаганда Курська область
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