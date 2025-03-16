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РосСМИ перекрутили заявление Сибиги по операции ВСУ на Курщине

16 марта 2025 12:19
Евтушенко Алина - редактор
Российские СМИ перекрутили заявление Сибиги относительно Курщины
Глава МИД Украины Андрей Сибига. Фото: Андрей Сибига/Facebook
Евтушенко Алина - редактор

Российские пропагандистские СМИ перекрутили слова министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги об операции ВСУ в Курской области. Они осветили цитату украинского министра в некорректном контексте.

Об этом Новини.LIVE сообщила пресс-служба МИД Украины в воскресенье, 16 марта.

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Россияне исказили заявление Сибиги об операции на Курщине

В дипломатическом ведомстве отмечают, что российские источники подхватили некорректную цитату министра Сибиги в некорректном контексте. Российские СМИ пишут, что якобы глава МИД Украины в интервью японскому телеканалу NHK пригрозил продолжением операции ВСУ на Курщине. Однако, россияне вырвали фразу из контекста и на самом деле это не так.

"Глава МИД Украины Андрей Сибига в интервью японскому телеканалу NHK пригрозил продолжением военных операций в Курской области, несмотря на просьбу президента США Дональда Трампа к российскому лидеру Владимиру Путину помиловать солдат ВСУ, которые попали там в окружение", — пишут российские пропагандистские СМИ.

И в этом контексте они приводят следующую цитату Сибиги, исказив и исказив ее некорректным контекстом: "как было уже заявлено главнокомандующим Сырским, мы продолжаем операции в Курской области и будем продолжать их в будущем".

Что же на самом деле сказал и имел в виду Андрей Сибига

В МИД дословно расшифровали отрывок интервью. Итак, на самом деле диалог Сибиги с японскими журналистами был таким:

Что касается Курской области... как вы видите текущую ситуацию там?

"У нас есть официальные комментарии наших главнокомандующих, например, генерала Сырского. Мы все еще проводим, продолжаем проводить нашу военную операцию в Курской области. Президент Зеленский вчера упомянул, что в основном цели этой военной операции были достигнуты. Но эта операция все еще продолжается. Наши солдаты мужественно выполняют свою миссию", — сказал глава МИД Украины.

Были дискуссии о том, что Курская область, которую удерживает Украина, является разменной монетой на переговорах. Если Украина уйдет оттуда, перестанет ли она быть таковой?

"Все-таки эта ситуация является важным элементом, важным фактором в наших возможных переговорах. Потому что, все же, операция там продолжается", — ответил Сибига.

Есть ли риск, что Россия использует уход из Курска как условие для прекращения огня ?

"Понимаете, мы ожидаем, и мир ожидает, что мы услышим безусловное "да" от России относительно этого предложения установить временное прекращение огня", — сказал глава дипломатического ведомства Украины.

Ранее мы писали, что по данным ISW, Кремль, вероятно, готовится усилить нарратив о якобы "военных преступлениях" ВСУ в Курской области. Таким образом Путин хочет дискредитировать украинскую армию, в частности сорвать или затянуть переговоры о 30-дневном прекращении огня.

Ранее в Генштабе опровергли информацию в сети о якобы "окружении" ВСУ в Курской области. Украинские подразделения продолжают выполнять задачи на направлении.

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