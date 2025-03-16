Переговоры Украины и РФ — Виткофф назвал основные вопросы

Спецпредставитель Президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф. Фото: Reuters

Переговоры с Россией о прекращении огня включают Курскую область РФ и регионы, на которые ориентирована Россия. Кроме того, речь идет и об АЭС.

Об этом заявил спецпредставитель Президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф в интервью CBC News в воскресенье, 16 марта.

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Уиткофф подчеркнул, что техническая сторона прекращения огня важна, поскольку речь идет о 2000-километровой границе боевых действий. По его словам, речь идет об "очень сложном прекращении огня". Несмотря на это, спецпредставитель Трампа убежден, что "все преданы этому обсуждению".

"Сюда также не входит основная зона противостояния, которой является Курск. Следовательно, условия на поле боя разные. Мы должны это обсудить. Есть регионы, на которых, как мы все знаем, сосредоточено внимание россиян. Есть ядерный реактор, который поставляет достаточно много электроэнергии в Украину. С этим надо разобраться. Есть доступ к портам. Существует соглашение о потенциале Черного моря, существует очень много элементов", — отметил Уиткофф.

Спецпредставитель Трампа также отметил, что все заинтересованные стороны, включая европейцев, обязаны сделать все, чтобы достичь успешного решения проблемы. Уиткофф отметил, что последние события "информируют о возможности ближайшего мирного соглашения".

Напомним, ранее спецпредставитель Президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф анонсировал встречу с переговорными группами из Украины и России. Он отметил, что она состоится в течение недели.

Также The Independent сообщило о том, что Украина определила ряд красных линий. Ограничения касаются переговоров о прекращении огня.