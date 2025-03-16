Переговори України та Росії — Київ визначив червоні лінії

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Україна визначила низку червоних ліній щодо переговорів про припинення вогню. Вони стосуються повернення дітей та цивільних українців з території Росії, а також неможливості поступок новими територіями.

Про це пише The Independent в неділю, 16 березня.

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Червоні лінії України

Як зазначає видання, наразі США намагаються досягнути угоди про припинення вогню з Росією. На тлі цього Україна окреслила ключові для неї пункти, зокрема:

відмова від подальших поступок територіями, попри бажання Путіна забрати чотири українські області;

повернення тисяч українських дітей, викрадених Росією;

повернення тисяч цивільних осіб, незаконно утримуваних РФ, які не вважаються військовополоненими і тому не будуть включені в обмін військовополоненими;

потреба в міжнародних гарантіях безпеки на випадок, якщо Путін порушить будь-яку угоду про припинення вогню.

Видання також пише про те, що українські чиновники стурбовані зволіканням Росії щодо відповіді на запропоноване 30-денне перемир'я. За словами анонімного джерела, Україна зробила свій хід, тепер черга Путіна, але він "грає в ігри".

"Ми довели, що ми розумні. Ми хочемо миру — якщо Росія не погодиться, увесь світ побачить, що вони брехуни", — сказало високопоставлене джерело.

При цьому українські офіційні особи повідомили виданню, що для того, аби припинення вогню спрацювало, Україна погодилась на замороження нинішньої лінії фронту, але поступка будь-якою додатковою територією буде червоною лінією.

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський повідомив про те, скільки може тривати процес укладання перемир'я. Він також пояснив, хто зі сторони України може його підписувати.

Крім того, глава держави наголосив на тому, що Україна не дозволить Росії затягнути конфлікт. Також офіційний Київ розраховує на підтримку міжнародних партнерів у відновленні країни.