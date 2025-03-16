Переговоры Украины и России — Киев определил красные линии

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Украина определила ряд красных линий относительно переговоров о прекращении огня. Они касаются возвращения детей и гражданских украинцев с территории России, а также невозможности уступок новыми территориями.

Об этом пишет The Independent в воскресенье, 16 марта.

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Красные линии Украины

Как отмечает издание, сейчас США пытаются достичь соглашения о прекращении огня с Россией. На фоне этого Украина очертила ключевые для нее пункты, в частности:

отказ от дальнейших уступок территориями, несмотря на желание Путина забрать четыре украинские области;

возвращение тысяч украинских детей, похищенных Россией;

возвращение тысяч гражданских лиц, незаконно удерживаемых РФ, которые не считаются военнопленными и поэтому не будут включены в обмен военнопленными;

потребность в международных гарантиях безопасности на случай, если Путин нарушит любое соглашение о прекращении огня.

Издание также пишет о том, что украинские чиновники обеспокоены промедлением России относительно ответа на предложенное 30-дневное перемирие. По словам анонимного источника, Украина сделала свой ход, теперь очередь Путина, но он "играет в игры".

"Мы доказали, что мы умные. Мы хотим мира — если Россия не согласится, весь мир увидит, что они лжецы", — сказал высокопоставленный источник.

При этом украинские официальные лица сообщили изданию, что для того, чтобы прекращение огня сработало, Украина согласилась на замораживание нынешней линии фронта, но уступка любой дополнительной территории будет красной линией.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о том, сколько может длиться процесс заключения перемирия. Он также объяснил, кто со стороны Украины может его подписывать.

Кроме того, глава государства отметил, что Украина не позволит России затянуть конфликт. Также официальный Киев рассчитывает на поддержку международных партнеров в восстановлении страны.