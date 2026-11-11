Зустріч спеціального посланця Росії Кирила Дмитрієва (ліворуч), радника Дональда Трампа Джареда Кушнера (у центрі) та спеціального посланника США Стіва Віткоффа (праворуч) у Кремлі в Москві. Фото: Reuters

Спецпосланці президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер зустрінуться з російським диктатором Володимиром Путіним у Москві в першій половині дня 12 листопада. Вони мають передати йому підсумки дводенних переговорів України, США та Росії в Абу-Дабі. Також американські представники планують обговорити подальші кроки для просування мирного процесу.

Про це повідомляють росЗМІ, передає Новини.LIVE.

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Що відомо про зустріч Путіна з представниками США

Помічник президента РФ Юрій Ушаков повідомив, що зустріч відбудеться у звичному протокольному форматі.

Раніше він заявив, що Кремль поки не знає, які саме пропозиції привезуть американські представники після переговорів в Абу-Дабі. У відповідь на запитання про можливе обговорення територіальних питань і гарантій безпеки Ушаков сказав: "Ми поки не знаємо підсумків переговорів в Абу-Дабі. Але щось везуть".

Після зустрічі в Москві Стів Віткофф і Джаред Кушнер планують вирушити до Дубліна. Там вони мають зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським.

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Окремою темою зустрічі з Путіним стане можливість залучення європейських країн до переговорного процесу. Про це заявив Джаред Кушнер після завершення переговорів в Абу-Дабі.

"У тісній координації з Україною та європейськими партнерами ми узгодили пропозиції, які обговоримо з президентом Путіним у Москві завтра", — написав Кушнер у соцмережі X.

Що кажуть у Кремлі про подальші переговори

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Володимир Путін визначатиме подальшу позицію Росії після того, як вислухає американських представників і отримає звіт від власної делегації.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що Джаред Кушнер бачив можливості для подальшого просування мирних переговорів. Він також висловлювався за особисту зустріч Володимира Зеленського та Володимира Путіна, але зазначав, що російська сторона хоче спочатку побачити більший прогрес у переговорах.

Також Новини.LIVE писали, що 10 листопада Кушнер заявив про намір США розширити склад учасників переговорів із Росією та залучити до них європейські країни. За його словами, представники США, України та Європи протягом останніх місяців разом працювали над пропозиціями щодо завершення війни.