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Главная Новости дня Виткофф и Кушнер прибудут к Путину: в Кремле назвали время встречи

Виткофф и Кушнер прибудут к Путину: в Кремле назвали время встречи

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11 ноября 2026 20:06
Путин встретится с Виткоффом и Кушнером 12 ноября: время Reuters
Встреча специального посланника России Кирилла Дмитриева (слева), советника Дональда Трампа Джареда Кушнера (в центре) и специального посланника США Стива Виткоффа (справа) в Кремле в Москве. Фото: Reuters

Спецпосланцы президента США Дональда Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер встретятся с российским диктатором Владимиром Путиным в Москве в первой половине дня 12 ноября. Они должны передать ему итоги двухдневных переговоров Украины, США и России в Абу-Даби. Также американские представители планируют обсудить дальнейшие шаги по продвижению мирного процесса.

Об этом сообщают российские СМИ, передает Новини.LIVE.

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Что известно о встрече Путина с представителями США

Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что встреча пройдет в обычном протокольном формате.

Ранее он заявил, что Кремль пока не знает, какие именно предложения привезут американские представители после переговоров в Абу-Даби. В ответ на вопрос о возможном обсуждении территориальных вопросов и гарантий безопасности Ушаков сказал: "Мы пока не знаем итогов переговоров в Абу-Даби. Но что-то везут".

После встречи в Москве Стив Виткофф и Джаред Кушнер планируют отправиться в Дублин. Там они должны встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Кушнер хочет обсудить участие Европы в переговорах

Отдельной темой встречи с Путиным станет возможностьпривлечения европейских стран к переговорному процессу. Об этом заявил Джаред Кушнер после завершения переговоров в Абу-Даби.

"В тесном сотрудничестве с Украиной и европейскими партнерами мы согласовали предложения, которые обсудим с президентом Путиным в Москве завтра", — написал Кушнер в соцсети X.

Что говорят в Кремле о дальнейших переговорах

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Владимир Путин определит дальнейшую позицию России после того, как выслушает американских представителей и получит отчет от собственной делегации.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что Джаред Кушнер видел возможности для дальнейшего продвижения мирных переговоров. Он также высказывался за личную встречу Владимира Зеленского и Владимира Путина, но отмечал, что российская сторона хочет сначала увидеть больший прогресс в переговорах.

Также Новини.LIVE писали, что 10 ноября Кушнер заявил о намерении США расширить состав участников переговоров с Россией и привлечь к ним европейские страны. По его словам, представители США, Украины и Европы в течение последних месяцев совместно работали над предложениями по прекращению войны.

владимир путин Москва встреча Стив Виткофф Джаред Кушнер
Юлия Шепилова - редактор ленты новостей
Автор:
Юлия Шепилова

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