Специальный посланник США Джаред Кушнер на переговорах в Абу-Даби. Фото: FISU press office

Представитель президента США Джаред Кушнер заявил, что Вашингтон стремится расширить круг участников переговоров с Россией и привлечь к ним европейские страны. По его словам, в течение последних месяцев представители США, Украины и Европы совместно работали над предложениями, направленными на прекращение войны.

Об этом он сообщил во время встреч в Абу-Даби, передает Новини.LIVE.

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Что заявил Джаред Кушнер на переговорах

По словам Кушнера, в течение последних месяцев представители США, Украины и Европы совместно работали над предложениями, направленными на прекращение войны. Он подчеркнул, что стороны имеют общее видение необходимости гарантировать безопасность Украины и европейских государств.

"Мы все согласны, что между нашими позициями нет никаких разногласий в поиске решения для безопасности Украины и безопасности Европы", — подчеркнул он.

Кушнер также пояснил, что одна из задач нынешних переговоров — добиться от России согласия на участие европейских представителей в дальнейшем диалоге. Это позволило бы перейти от трехстороннего формата с участием Украины, США и РФ к более широким многосторонним переговорам.

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Он отметил, что трехсторонние встречи не проводились с февраля. В то же время американский представитель выразил надежду, что в ближайшие дни сторонам удастся добиться прогресса. По его словам, цель США заключается не только в прекращении войны, но и в формировании долгосрочной системы безопасности в Европе.

Как сообщали Новини.LIVE, 10 ноября трехсторонние переговоры Украины, США и России в Абу-Даби завершились после почти четырёх часов обсуждений. В Службе внешней разведки сообщили, что встречи возобновятся утром 11 ноября. Украинскую делегацию представляют Кирилл Буданов, Рустем Умеров, Давид Арахамия, Сергей Кислица и Вадим Скибицкий.

Как сообщали Новини.LIVE, государственный секретарь США Марко Рубио положительно оценил переговоры между Украиной, США и Россией в Абу-Даби. Он назвал встречи "очень продуктивными", однако отметил, что для достижения результата сторонам ещё предстоит проделать значительный объём работы.