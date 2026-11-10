Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЗаконБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Кушнер хочет привлечь Европу к переговорам с Россией

Кушнер хочет привлечь Европу к переговорам с Россией

Ua ru
10 ноября 2026 18:23
Кушнер заявил, что США хотят привлечь Европу к переговорам с Россией FISU press office
Специальный посланник США Джаред Кушнер на переговорах в Абу-Даби. Фото: FISU press office

Представитель президента США Джаред Кушнер заявил, что Вашингтон стремится расширить круг участников переговоров с Россией и привлечь к ним европейские страны. По его словам, в течение последних месяцев представители США, Украины и Европы совместно работали над предложениями, направленными на прекращение войны.

Об этом он сообщил во время встреч в Абу-Даби, передает Новини.LIVE.

Реклама

Что заявил Джаред Кушнер на переговорах

По словам Кушнера, в течение последних месяцев представители США, Украины и Европы совместно работали над предложениями, направленными на прекращение войны. Он подчеркнул, что стороны имеют общее видение необходимости гарантировать безопасность Украины и европейских государств.

"Мы все согласны, что между нашими позициями нет никаких разногласий в поиске решения для безопасности Украины и безопасности Европы", — подчеркнул он.

Кушнер также пояснил, что одна из задач нынешних переговоров — добиться от России согласия на участие европейских представителей в дальнейшем диалоге. Это позволило бы перейти от трехстороннего формата с участием Украины, США и РФ к более широким многосторонним переговорам.

Читайте также:

Он отметил, что трехсторонние встречи не проводились с февраля. В то же время американский представитель выразил надежду, что в ближайшие дни сторонам удастся добиться прогресса. По его словам, цель США заключается не только в прекращении войны, но и в формировании долгосрочной системы безопасности в Европе.

Как сообщали Новини.LIVE, 10 ноября трехсторонние переговоры Украины, США и России в Абу-Даби завершились после почти четырёх часов обсуждений. В Службе внешней разведки сообщили, что встречи возобновятся утром 11 ноября. Украинскую делегацию представляют Кирилл Буданов, Рустем Умеров, Давид Арахамия, Сергей Кислица и Вадим Скибицкий.

Как сообщали Новини.LIVE, государственный секретарь США Марко Рубио положительно оценил переговоры между Украиной, США и Россией в Абу-Даби. Он назвал встречи "очень продуктивными", однако отметил, что для достижения результата сторонам ещё предстоит проделать значительный объём работы.

США ОАЭ война в Украине Россия мирные переговоры Джаред Кушнер
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации