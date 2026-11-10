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Головна Новини дня Кушнер хоче залучити Європу до переговорів із Росією

Кушнер хоче залучити Європу до переговорів із Росією

Ua ru
10 листопада 2026 18:23
Кушнер заявив, що США хочуть залучити Європу до переговорів із Росією FISU press office
Спецпосланець США Джаред Кушнер на переговорах в Абу-Дабі. Фото: FISU press office

Представник президента США Джаред Кушнер 10 нозаявив, що Вашингтон прагне розширити склад учасників переговорів із Росією та залучити до них європейські країни. За його словами, протягом останніх місяців представники США, України та Європи спільно працювали над пропозиціями, спрямованими на завершення війни. 

Про це він повідомив під час зустрічей в Абу-Дабі, передає Новини.LIVE.

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Що Джаред Кушнер заявив на переговорах

За словами Кушнера, протягом останніх місяців представники США, України та Європи спільно працювали над пропозиціями, спрямованими на завершення війни. Він наголосив, що сторони мають спільне бачення щодо необхідності гарантувати безпеку України та європейських держав.

"Ми всі згодні, що між нашими позиціями немає жодних розбіжностей у пошуках рішення для безпеки України та безпеки Європи", — наголосив він.

Кушнер також пояснив, що одне із завдань нинішніх переговорів — домогтися від Росії згоди на участь європейських представників у подальшому діалозі. Це дало б змогу перейти від тристороннього формату за участю України, США та РФ до ширших багатосторонніх переговорів.

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Він зауважив, що тристоронні зустрічі не проводилися з лютого. Водночас американський представник висловив сподівання, що найближчими днями сторонам вдасться досягти прогресу. За його словами, мета США полягає не лише в припиненні війни, а й у формуванні довгострокової системи безпеки в Європі.

Як повідомляли Новини.LIVE, 10 листопада тристоронні переговори України, США та Росії в Абу-Дабі завершилися після майже чотирьох годин обговорень. У Службі зовнішньої розвідки повідомили, що зустрічі поновлять уранці 11 листопада. Українську делегацію представляють Кирило Буданов, Рустем Умєров, Давид Арахамія, Сергій Кислиця та Вадим Скібіцький.

Як повідомляли Новини.LIVE, державний секретар США Марко Рубіо позитивно оцінив переговори між Україною, США та Росією в Абу-Дабі. Він назвав зустрічі "дуже продуктивними", однак зауважив, що для досягнення результату сторонам ще потрібно виконати значний обсяг роботи.

США ОАЕ війна в Україні Росія мирні переговори Джаред Кушнер
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія

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