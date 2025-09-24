Відео
Виступ Зеленського на Кримській платформі — ключові заяви

Виступ Зеленського на Кримській платформі — ключові заяви

Ua ru
Дата публікації: 24 вересня 2025 23:13
Ключові заяви Зеленського на Кримській платформі
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

У середу, 24 вересня, Президент України Володимир Зеленський виступив на п’ятому саміті міжнародної Кримської платформи в Нью-Йорку. Український лідер зробив низку важливих заяв, зокрема й про повномасштабну війну в Україні.

Про це президент повідомив у Telegram.

Читайте також:

Головні заяви Зеленського на Кримській платформі в Нью-Йорку

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що сьогодні, 24 вересня, вперше на полях Генеральної Асамблеї ООН відбувається саміт Кримської платформи.

За його даними, до саміту долучилися більш ніж 60 учасників.

"Я радий вітати всіх вас на саміті нашої Кримської платформи. Сьогодні в присутності понад 60 учасників — як уже сказав міністр, це справді величезний результат — саміт уперше відбувається на світовій арені — на полях Генеральної Асамблеї ООН", — сказав Зеленський.

Зокрема він зазначив, що у свій час сильні держави світу проігнорували російську агресію в Криму, що й призвело до повномасштабної війни в Україні.

"Це має показати глобальну шкоду, заподіяну окупацією Криму Росією, а також шкоду, завдану сильними державами світу тим, що вони не відповіли рішуче та вчасно на російську агресію в Криму. Саме ця слабка реакція повернула Росії залежність від війни та рейдерства", — зауважив український лідер.

Зеленський Кримська платформа
Зеленський на саміті Кримської платформи. Фото: ОПУ

Зеленський про окупацію Криму

Президент Зеленський зазначив, що саме в Криму Росія порушила одне з основних правил нормального життя між державами, незаконно анексувавши наш український Крим.

Глава держави наголосив, що саме дії Росії в Криму показали багатьом хижакам у світі, як легко можна відібрати частину іншої держави: "І це не просто частина землі — це частина життя". 

"Україна є домом для багатьох народів, і особливо для корінного народу Криму — кримських татар. Це народ, який може по-справжньому відчути, що означає "дім", лише в Криму.

У росіян є багато місць на їхній величезній території, де вони можуть почуватися вдома. Але їм цього ніколи, ніколи, ніколи не буває достатньо — навіть найбільшої території у світі їм замало. І саме з Криму Росія повернулася до своєї старої імперської звички — відбирати те, що є найдорожчим, у її сусідів", — сказав Зеленський під час виступу на саміті Кримської платформи.

Зеленський Нью-Йорк
Зеленський у Нью-Йорку. Фото: ОПУ

Зеленський про атаки на окупантів у Криму

Президент Зеленський зазначив, що необхідно діяти так, аби Росія розуміла, що ми боремося за перемогу міжнародного права.

Також глава держави розповів про успішні удари по російських загарбниках у тимчасово окупованому Криму. Він зауважив, що Україна робить все, аби не допустити перетворення Криму на військову базу.

"Ми вживаємо заходів, щоб не допустити перетворення Криму Росією на одну велику військову базу. Ми маємо робити це, щоб захищати життя наших людей. Наші далекобійні дрони влучні. Наш тиск на російську логістику дає результати. Російська воєнна машина стикається із серйозними, дуже серйозними труднощами", — наголосив Зеленський.

А також додав, що надзвичайно важливо, щоб світ пам’ятав про страждання цивільних, чиї життя Росія зруйнувала на окупованих територіях.

За його словами, нині репресії найжорсткіші в Криму та в інших районах під російським контролем — за правду, за прагнення до свободи, навіть за віру. Глава держави зазначив, що кримські татари, мусульмани — серед головних мішеней цих репресій. Зокрема, деякі кримські в’язні позбавлені волі з 2014 року — уже 11 років.

Зеленський про головний меседж України

Президент України наголосив, що основний меседж України — не дозволяйте війні стати частиною норми.

"Отже, головний меседж України такий: не дозволяйте війні стати частиною норми. Росія дуже прагне зробити війну новою нормою. І саме цьому ми маємо чинити спротив — не дозволяти, щоб убивства та російська окупація стали тим, на що світ може просто заплющити очі.

Не може бути нормалізації російської війни чи російського нахабства її вести. Не може бути пом’якшення чи скасування санкцій щодо Росії доти, поки тривають війна й окупація. І не може бути пробачення за те, що зробила Росія, починаючи з 2014 року. Окупанта мають притягнути до відповідальності за окупацію та за всі злочини цієї війни, у якій винна лише Росія", — резюмував Зеленський.

Нагадаємо, що під час виступу на Генасамблеї ООН Зеленський попередив світ про небезпеку через застосування безпілотників.

Також глава держави сказав, що Путін відмовляється припиняти вогонь й погоджуватися на перемир'я.

Крім того, Зеленський розповів, які гарантії безпеки будуть найефективнішими для України.

Володимир Зеленський Кримська платформа Нью-Йорк виступ війна в Україні заява
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
