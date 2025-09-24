Зеленський розповів про удари по росіянах в Криму

Президент України Володимир Зеленський у Нью-Йорку. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський розрив подробиці ударів по російських окупантах у тимчасово окупованому Криму. Глава держави зазначив, що українські далекобійні дрони точно б'ють по російських загарбниках у Криму та знищують логістику ворога.

Про це український лідер сказав під час саміту міжнародної Кримської платформи у Нью-Йорку у середу, 24 вересня.

Зеленський про атаки на окупантів у Криму

У середу, 24 вересня, під час п'ятого саміту міжнародної Кримської платформи Президент України Володимир Зеленський розповів про успішні удари по російських окупантах у тимчасово окупованому Криму.

Зеленський зазначив, що українські удари спрямовані на те, щоб не дати Росії перетворити Крим на одну велику військову базу.

"Ми повинні робити це, щоб захистити життя наших людей. Наші далекобійні дрони точно б'ють, наш тиск на російську логістику дає результати. І російська воєнна машина зіткнулася з дуже серйозними складностями", — зазначив глава держави.

