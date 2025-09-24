Зеленский рассказал об ударах по россиянам в Крыму

Президент Украины Владимир Зеленский в Нью-Йорке. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл подробности ударов по российским оккупантам во временно оккупированном Крыму. Глава государства отметил, что украинские дальнобойные дроны точно бьют по российским захватчикам в Крыму и уничтожают логистику врага.

Об этом украинский лидер сказал во время саммита международной Крымской платформы в Нью-Йорке в среду, 24 сентября.

Зеленский об атаках на оккупантов в Крыму

В среду, 24 сентября, во время пятого саммита международной Крымской платформы Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об успешных ударах по российским оккупантам во временно оккупированном Крыму.

Зеленский отметил, что украинские удары направлены на то, чтобы не дать России превратить Крым в одну большую военную базу.

"Мы должны делать это, чтобы защищать жизни наших людей. Наши дальнобойные дроны меткие. Наше давление на российскую логистику дает результаты. Российская военная машина сталкивается с серьезными, очень серьезными трудностями", — отметил глава государства.

В то же время он добавил, что чрезвычайно важно, чтобы мир помнил о страданиях гражданских, чьи жизни Россия разрушила на оккупированных территориях.

Зеленский отметил, что сейчас репрессии жесткие в Крыму и в других районах под российским контролем — за правду, за стремление к свободе, даже за веру.

По словам президента, крымские татары, мусульмане — среди главных мишеней этих репрессий. Он отметил, что некоторые крымские заключенные лишены свободы с 2014 года — уже 11 лет.

"Итак, главный месседж Украины такой: не позволяйте войне стать частью нормы. Россия очень стремится сделать войну новой нормой. И именно этому мы должны сопротивляться — не позволять, чтобы убийства и российская оккупация стали тем, на что мир может просто закрыть глаза.

Не может быть нормализации российской войны или российской наглости ее вести. Не может быть смягчения или отмены санкций в отношении России до тех пор, пока продолжаются война и оккупация. И не может быть прощения за то, что сделала Россия, начиная с 2014 года. Оккупанта должны привлечь к ответственности за оккупацию и за все преступления этой войны, в которой виновата только Россия", — резюмировал Зеленский.

Ранее мы информировали, что в среду, 24 сентября, впервые на Генеральной ассамблее ООН стартовал пятый саммит международной Крымской платформы.

Также мы сообщали, что во время Генассамблеи ООН Зеленский заявил, что остановить Путина дешевле сейчас, чем пытаться защищаться.