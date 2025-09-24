Стартовал саммит Крымской платформы

Президент Украины Владимир Зеленский на саммите Крымской платформы. Фото: Новини.LIVE

В среду, 24 сентября, впервые на Генеральной ассамблее ООН начался пятый саммит международной Крымской платформы. К саммиту присоединились более 60 участников.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, информирует с места события работает журналистка Новини.LIVE Ульяна Бойчук.

Глава государства отметил, что это мероприятие впервые проходит на мировой арене во время Генассамблеи ООН.

Недавно Зеленский рассказал, что привело к тому, что Россия решилась начать полномасштабную войну против Украины.

Также во время выступления на Генассамблее ООН Зеленский сказал, что Россия категорически отказывается от любого перемирия.