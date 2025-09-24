Видео
Впервые на Генассамблее ООН стартовал саммит Крымской платформы

Впервые на Генассамблее ООН стартовал саммит Крымской платформы

Ua ru
Дата публикации 24 сентября 2025 21:05
Стартовал саммит Крымской платформы
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите Крымской платформы. Фото: Новини.LIVE

В среду, 24 сентября, впервые на Генеральной ассамблее ООН начался пятый саммит международной Крымской платформы. К саммиту присоединились более 60 участников.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, информирует с места события работает журналистка Новини.LIVE Ульяна Бойчук.

Читайте также:

Начался пятый саммит Крымской платформы — детали

В среду, 24 сентября, стартовал пятый саммит международной Крымской платформы.

По информации Президента Украины Владимира Зеленского, более 60 участников присоединились к саммиту Крымской платформы.

Глава государства отметил, что это мероприятие впервые проходит на мировой арене во время Генассамблеи ООН.

Заметим, что на месте происшествия работает журналистка Новини.LIVE Ульяна Бойчук.

Недавно Зеленский рассказал, что привело к тому, что Россия решилась начать полномасштабную войну против Украины.

Также во время выступления на Генассамблее ООН Зеленский сказал, что Россия категорически отказывается от любого перемирия.

Владимир Зеленский Крымская платформа саммит политики война в Украине
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
