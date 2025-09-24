Стартував саміт Кримської платформи

Президент України Володимир Зеленський на саміті Кримської платформи. Фото: Новини.LIVE

У середу, 24 вересня, вперше на Генеральній асамблеї ООН розпочався п'ятий саміт міжнародної Кримської платформи. До саміту долучилося більш ніж 60 учасників.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, інформує з місця події журналістка Новини.LIVE Уляна Бойчук.

Реклама

Читайте також:

Розпочався п'ятий саміт Кримської платформи — деталі

У середу, 24 вересня, стартував п'ятий саміт міжнародної Кримської платформи.

За інформацією Президента України Володимира Зеленського, понад 60 учасників долучилося до саміту Кримської платформи.

Глава держави зазначив, що цей захід вперше проходить на світовій арені під час Генасамблеї ООН.

Зауважимо, що на місці події працює журналістка Новини.LIVE Уляна Бойчук.

Нещодавно Зеленський розповів, що призвело до того, що Росія наважилася розпочати повномасштабну війну проти України.

Також під час виступу на Генасамблеї ООН Зеленський сказав, що Росія категорично відмовляється від будь-якого перемир'я.