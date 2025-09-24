Ключевые заявления Зеленского на Крымской платформе

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

В среду, 24 сентября, Президент Украины Владимир Зеленский выступил на пятом саммите международной Крымской платформы в Нью-Йорке. Украинский лидер сделал ряд важных заявлений, в том числе и о полномасштабной войне в Украине.

Об этом президент сообщил в Telegram.

Главные заявления Зеленского на Крымской платформе в Нью-Йорке

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что сегодня, 24 сентября, впервые на полях Генеральной Ассамблеи ООН проходит саммит Крымской платформы.

По его данным, к саммиту присоединились более 60 участников.

"Я рад приветствовать всех вас на саммите нашей Крымской платформы. Сегодня в присутствии более 60 участников — как уже сказал министр, это действительно огромный результат — саммит впервые проходит на мировой арене — на полях Генеральной Ассамблеи ООН", — сказал Зеленский.

В частности он отметил, что в свое время сильные государства мира проигнорировали российскую агрессию в Крыму, что и привело к полномасштабной войне в Украине.

"Это должно показать глобальный вред, причиненный оккупацией Крыма Россией, а также вред, причиненный сильными державами мира тем, что они не ответили решительно и вовремя на российскую агрессию в Крыму. Именно эта слабая реакция вернула России зависимость от войны и рейдерства", — отметил украинский лидер.

Зеленский на саммите Крымской платформы. Фото: ОПУ

Зеленский об оккупации Крыма

Президент Зеленский отметил, что именно в Крыму Россия нарушила одно из основных правил нормальной жизни между государствами, незаконно аннексировав наш украинский Крым.

Глава государства подчеркнул, что именно действия России в Крыму показали многим хищникам в мире, как легко можно отобрать часть другого государства: "И это не просто часть земли — это часть жизни".

"Украина является домом для многих народов, и особенно для коренного народа Крыма — крымских татар. Это народ, который может по-настоящему почувствовать, что значит "дом", только в Крыму.

У русских есть много мест на их огромной территории, где они могут чувствовать себя дома. Но им этого никогда, никогда, никогда не бывает достаточно — даже самой большой территории в мире им мало. И именно с Крыма Россия вернулась к своей старой имперской привычке — отбирать то, что является самым дорогим, у ее соседей", — сказал Зеленский во время выступления на саммите Крымской платформы.

Зеленский в Нью-Йорке. Фото: ОПУ

Зеленский об атаках на оккупантов в Крыму

Президент Зеленский отметил, что необходимо действовать так, чтобы Россия понимала, что мы боремся за победу международного права.

Также глава государства рассказал об успешных ударах по российским захватчикам во временно оккупированном Крыму. Он отметил, что Украина делает все, чтобы не допустить превращения Крыма в военную базу.

"Мы принимаем меры, чтобы не допустить превращения Крыма Россией в одну большую военную базу. Мы должны делать это, чтобы защищать жизни наших людей. Наши дальнобойные дроны меткие. Наше давление на российскую логистику дает результаты. Российская военная машина сталкивается с серьезными, очень серьезными трудностями", — подчеркнул Зеленский.

А также добавил, что чрезвычайно важно, чтобы мир помнил о страданиях гражданских, чьи жизни Россия разрушила на оккупированных территориях.

По его словам, сейчас репрессии самые жесткие в Крыму и в других районах под российским контролем — за правду, за стремление к свободе, даже за веру. Глава государства отметил, что крымские татары, мусульмане — среди главных мишеней этих репрессий. В частности, некоторые крымские заключенные лишены свободы с 2014 года — уже 11 лет.

Зеленский о главном месседже Украины

Президент Украины подчеркнул, что основной месседж Украины — не позволяйте войне стать частью нормы.

"Итак, главный месседж Украины таков: не позволяйте войне стать частью нормы. Россия очень стремится сделать войну новой нормой. И именно этому мы должны сопротивляться — не позволять, чтобы убийства и российская оккупация стали тем, на что мир может просто закрыть глаза.

Не может быть нормализации российской войны или российской наглости ее вести. Не может быть смягчения или отмены санкций в отношении России до тех пор, пока продолжаются война и оккупация. И не может быть прощения за то, что сделала Россия, начиная с 2014 года. Оккупанта должны привлечь к ответственности за оккупацию и за все преступления этой войны, в которой виновата только Россия", — резюмировал Зеленский.

Напомним, что во время выступления на Генассамблее ООН Зеленский предупредил мир об опасности из-за применения беспилотников.

Также глава государства сказал, что Путин отказывается прекращать огонь и соглашаться на перемирие.

Кроме того, Зеленский рассказал, какие гарантии безопасности будут наиболее эффективными для Украины.