Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяШтабДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Вирішимо це питання — Трамп висловився про Ізраїль і Газу

Вирішимо це питання — Трамп висловився про Ізраїль і Газу

Ua ru
Дата публікації: 18 вересня 2025 18:59
Трамп зробив заяву про Ізраїль і Газу — що обіцяє
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Ken Cedeno

Президент США Дональд Трамп заявив, що питання Ізраїлю і Гази досить складне. Однак він пообіцяв вирішити цей конфлікт.

Про це Дональд Трамп заявив під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером 18 вересня. 

Реклама
Читайте також:

Заява Трампа про Ізраїль та Газу

Трамп заявив, що США тримають під контролем ситуацію в Ізраїлі та Газі. Він пообіцяв, що "все буде зроблено". 

"Ми активно працюємо над ситуацією в Ізраїлі та Газі, над усім, що там коїться. Складно, але ми впораємося. Все буде зроблено. Все буде вирішено правильно", — наголосив американський лідер. 

Зазначимо, раніше Комісія ООН визнала дії Ізраїлю в Секторі Гази геноцидом. З 7 жовтня 2023 року в Газі загинуло майже 65 000 палестинців.

Водночас Ізраїль продовжує військові дії і кілька днів тому ліквідував лідера ХАМАС. Вбивство відбулося в рамках масованої атаки Ізраїлю по Катару. 

Нагадаємо, Дональд Трамп також заявив, що його підвів Путін. Американський лідер розраховував швидко закінчити війну в Україні. 

Ізраїль Сектор Гази Дональд Трамп Велика Британія війна
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації