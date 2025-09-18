Трамп зробив заяву про Ізраїль і Газу — що обіцяє

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Ken Cedeno

Президент США Дональд Трамп заявив, що питання Ізраїлю і Гази досить складне. Однак він пообіцяв вирішити цей конфлікт.

Про це Дональд Трамп заявив під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером 18 вересня.

Реклама

Читайте також:

Заява Трампа про Ізраїль та Газу

Трамп заявив, що США тримають під контролем ситуацію в Ізраїлі та Газі. Він пообіцяв, що "все буде зроблено".

"Ми активно працюємо над ситуацією в Ізраїлі та Газі, над усім, що там коїться. Складно, але ми впораємося. Все буде зроблено. Все буде вирішено правильно", — наголосив американський лідер.

Зазначимо, раніше Комісія ООН визнала дії Ізраїлю в Секторі Гази геноцидом. З 7 жовтня 2023 року в Газі загинуло майже 65 000 палестинців.

Водночас Ізраїль продовжує військові дії і кілька днів тому ліквідував лідера ХАМАС. Вбивство відбулося в рамках масованої атаки Ізраїлю по Катару.

Нагадаємо, Дональд Трамп також заявив, що його підвів Путін. Американський лідер розраховував швидко закінчити війну в Україні.