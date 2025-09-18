Трамп сделал заявление об Израиле и Газе — что обещает

Решим этот вопрос — Трамп высказался об Израиле и Газе
Президент США Дональд Трамп заявил, что вопрос Израиля и Газы достаточно сложный. Однако он пообещал решить этот конфликт.
Об этом Дональд Трамп заявил во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Британии Киром Стармером 18 сентября.
Заявление Трампа об Израиле и Газе
Трамп заявил, что США держат под контролем ситуацию в Израиле и Газе. Он пообещал, что "все будет сделано".
"Мы активно работаем над ситуацией в Израиле и Газе, над всем, что там происходит. Сложно, но мы справимся. Все будет сделано. Все будет решено правильно", — подчеркнул американский лидер.
Отметим, ранее Комиссия ООН признала действия Израиля в Секторе Газа геноцидом. С 7 октября 2023 года в Газе погибло почти 65 000 палестинцев.
В то же время Израиль продолжает военные действия и несколько дней назад ликвидировал лидера ХАМАС. Убийство произошло в рамках массированной атаки Израиля по Катару.
Напомним, Дональд Трамп также заявил, что его подвел Путин. Американский лидер рассчитывал быстро закончить войну в Украине.
