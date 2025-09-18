Видео
Главная Новости дня Решим этот вопрос — Трамп высказался об Израиле и Газе

Решим этот вопрос — Трамп высказался об Израиле и Газе

Ua ru
Дата публикации 18 сентября 2025 18:59
Трамп сделал заявление об Израиле и Газе — что обещает
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Ken Cedeno

Президент США Дональд Трамп заявил, что вопрос Израиля и Газы достаточно сложный. Однако он пообещал решить этот конфликт.

Об этом Дональд Трамп заявил во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Британии Киром Стармером 18 сентября.

Читайте также:

Заявление Трампа об Израиле и Газе

Трамп заявил, что США держат под контролем ситуацию в Израиле и Газе. Он пообещал, что "все будет сделано".

"Мы активно работаем над ситуацией в Израиле и Газе, над всем, что там происходит. Сложно, но мы справимся. Все будет сделано. Все будет решено правильно", — подчеркнул американский лидер.

Отметим, ранее Комиссия ООН признала действия Израиля в Секторе Газа геноцидом. С 7 октября 2023 года в Газе погибло почти 65 000 палестинцев.

В то же время Израиль продолжает военные действия и несколько дней назад ликвидировал лидера ХАМАС. Убийство произошло в рамках массированной атаки Израиля по Катару.

Напомним, Дональд Трамп также заявил, что его подвел Путин. Американский лидер рассчитывал быстро закончить войну в Украине.

Израиль Сектор Газа Дональд Трамп Великобритания
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
