Трамп сделал заявление об Израиле и Газе — что обещает

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Ken Cedeno

Президент США Дональд Трамп заявил, что вопрос Израиля и Газы достаточно сложный. Однако он пообещал решить этот конфликт.

Об этом Дональд Трамп заявил во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Британии Киром Стармером 18 сентября.

Заявление Трампа об Израиле и Газе

Трамп заявил, что США держат под контролем ситуацию в Израиле и Газе. Он пообещал, что "все будет сделано".

"Мы активно работаем над ситуацией в Израиле и Газе, над всем, что там происходит. Сложно, но мы справимся. Все будет сделано. Все будет решено правильно", — подчеркнул американский лидер.

Отметим, ранее Комиссия ООН признала действия Израиля в Секторе Газа геноцидом. С 7 октября 2023 года в Газе погибло почти 65 000 палестинцев.

В то же время Израиль продолжает военные действия и несколько дней назад ликвидировал лидера ХАМАС. Убийство произошло в рамках массированной атаки Израиля по Катару.

Напомним, Дональд Трамп также заявил, что его подвел Путин. Американский лидер рассчитывал быстро закончить войну в Украине.