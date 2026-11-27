Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський розкритикував американського лідера Дональда Трампа за публікацію спільного фото з російським диктатором Володимиром Путіним, якого той назвав своїм другом. Глава держави порівняв таке ставлення до очільника Кремля з тим, якби хтось назвав Адольфа Гітлера хорошим другом під час Другої світової війни.

Про це повідомили Новини.LIVE з посиланням на заяви Зеленського.

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Дональд Трамп та Володимир Путін. Фото: Reuters

Зеленський відреагував на слова Трампа про дружбу з Путіним

Український президент заявив, що вважає неприйнятним називати другом людину, яка розв'язала війну проти іншої держави.

"Це дивно. Він агресор і вбивця. Він не може бути другом", — заявив Зеленський.

За словами глави держави, подібне ставлення до російського керівництва можна порівняти із ситуацією, коли під час Другої світової війни хтось називав би Гітлера своїм хорошим другом.

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Окремо глава держави звернув увагу на затримки з постачанням американських систем Patriot. На його думку, Вашингтон приділяє більше уваги ситуації на Близькому Сході, тоді як Україні бракує ракет для перехоплення балістичних цілей.

Водночас він визнав, що українські сили вже знищують близько 70% найшвидших російських безпілотників.

Зеленський також закликав США посилити тиск на Москву та висловив сподівання на відновлення переговорів у грудні. Участь європейських представників у них поки залишається невизначеною.

Крім того, президент підтвердив збереження обмежень Starlink і Starshield на окупованих територіях та назвав російський корвет "Меркурій", знищений біля Лівії, законною військовою ціллю.

Коментуючи російські удари по мостах Києва, Зеленський заявив, що Москва прагне змусити жителів залишити столицю.

"Ми намагатимемося захистити нашу столицю всіма способами. Без столиці немає держави", — наголосив президент.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що Трамп висловив думку, що війни проти України могло не бути, якби Росію не виключили з "Великої вісімки". Американський лідер заявив, що хотів би повернути Москву до цього об'єднання.

Також Новини.LIVE повідомляли, що Трамп заявив про можливість досягнення мирної домовленості між Україною та Росією. За словами американського президента, під час переговорів у Китаї він наголосив Путіну на необхідності припинення військової агресії в Європі.