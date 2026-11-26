Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп повідомив про зміст своїх розмов із російським лідером Володимиром Путіним у Китаї. Також він поділився деталями розмови з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Про це Дональд Трамп написав у соцмережі Truth Social, інформує Новини.LIVE.

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Допис Дональда Трампа. Фото: скриншот

Про що Трамп говорив із Путіним

Американський президент заявив, що під час розмов із Путіним приділив значну увагу необхідності припинити військову агресію в Європі. Він також наголосив, що хотів би якнайшвидшого укладення угоди між Росією та Україною.

"Під час моїх розмов у Китаї з Путіним я приділив багато уваги тому, що хотів би бачити припинення президентом Путіним будь-якої військової агресії на європейських територіях — у надії, що між Росією та Україною вдасться укласти угоду, причому зробити це якнайшвидше", — написав Трамп.

Він додав, що вірить у можливість досягнення такої домовленості. За словами президента США, щомісяця внаслідок війни гинуть тисячі людей, тому припинення кровопролиття стало б "великим благом для всіх".

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Трамп обговорив переговори з генсеком НАТО

Також американський лідер повідомив про зустріч із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, яка відбулася ввечері 25 листопада в його резиденції Мар-а-Лаго.

За словами Трампа, під час зустрічі сторони обговорили низку питань, зокрема він поінформував Рютте про свої переговори з Володимиром Путіним.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що Дональд Трамп і генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час зустрічі в резиденції Мар-а-Лаго обговорили війну Росії проти України. Сторони закликали Москву уникати дій, які можуть спричинити поширення бойових дій на інші країни, а також наголосили на важливості якнайшвидшого мирного врегулювання.

Також Трамп відреагував сміхом на запитання про можливе підписання мирної угоди між Україною та Росією до січня 2027 року. Американський президент заявив, що не встановлює конкретних термінів завершення війни, а результат переговорів залежить від позицій Володимира Зеленського та Володимира Путіна