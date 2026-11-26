Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп рассказал о содержании своих бесед с российским лидером Владимиром Путиным в Китае. Также он поделился подробностями разговора с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Об этом Дональд Трамп написал в социальной сети Truth Social, сообщает Новини.LIVE.

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Пост Дональда Трампа. Фото: скриншот

О чем Трамп говорил с Путиным

Американский президент заявил, что во время бесед с Путиным уделил значительное внимание необходимости прекращения военной агрессии в Европе. Он также подчеркнул, что хотел бы как можно скорейшего заключения соглашения между Россией и Украиной.

"Во время моих бесед в Китае с Путиным я уделил много внимания тому, что хотел бы, чтобы президент Путин прекратил любую военную агрессию на европейских территориях — в надежде, что между Россией и Украиной удастся заключить соглашение, причем сделать это как можно скорее", — написал Трамп.

Он добавил, что верит в возможность достижения такой договоренности. По словам президента США, ежемесячно в результате войны гибнут тысячи людей, поэтому прекращение кровопролития стало бы "большим благом для всех".

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Также американский лидер сообщил о встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, которая состоялась вечером 25 ноября в его резиденции Мар-а-Лаго.

По словам Трампа, в ходе встречи стороны обсудили ряд вопросов, в частности он проинформировал Рютте о своих переговорах с Владимиром Путиным.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время встречи в резиденции Мар-а-Лаго обсудили войну России против Украины. Стороны призвали Москву избегать действий, которые могут привести к распространению боевых действий на другие страны, а также подчеркнули важность скорейшего мирного урегулирования.

Также Трамп отреагировал смехом на вопрос о возможном подписании мирного соглашения между Украиной и Россией до января 2027 года. Американский президент заявил, что не устанавливает конкретных сроков завершения войны, а результат переговоров зависит от позиций Владимира Зеленского и Владимира Путина