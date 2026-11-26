Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

В среду, 25 ноября, президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте встретились в резиденции Мар-а-Лаго, где обсудили войну России против Украины и конфликт в Иране. По итогам встречи они призвали Москву избегать любых действий, которые могут привести к эскалации, и подчеркнули необходимость скорейшего мирного урегулирования.

Об этом сообщили Новини.LIVE со ссылкой на совместное заявление по итогам встречи Трампа и Рютте.

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Генсек НАТО Марк Рютте. Фото: Reuters

Трамп и Рютте говорили о войне в Украине

Во время переговоров американский президент и генеральный секретарь НАТО подчеркнули, что Москва должна воздерживаться от шагов, которые могут привести к распространению боевых действий на другие страны, в том числе в результате непреднамеренных действий.

Отдельной темой переговоров стала ситуация вокруг Ирана.

Помимо международной безопасности, участники встречи рассмотрели вопрос дальнейшего увеличения оборонных расходов стран НАТО.

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Также речь шла об увеличении инвестиций в военно-промышленный комплекс США и других государств Альянса. При этом конкретных финансовых обязательств или новых договоренностей по итогам переговоров не объявляли.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что Трамп высмеял предположение о заключении мирного соглашения между Украиной и Россией до января 2027 года. Американский лидер заявил, что не устанавливает конкретных сроков завершения войны, хотя стремится к скорейшему прекращению боевых действий.

Также Новини.LIVE писали, что директор Национальной разведки США Джей Клейтон заявил, что Путин не является другом Америки в вопросе Украины. В то же время чиновник назвал уместным использование Трампом слова "друг" во время встречи с российским лидером в Китае.