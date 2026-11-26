Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

У середу, 25 листопада, президент США Дональд Трамп і генеральний секретар НАТО Марк Рютте зустрілися в резиденції Мар-а-Лаго, де обговорили війну Росії проти України та конфлікт в Ірані. За підсумками зустрічі вони закликали Москву уникати будь-яких дій, які можуть призвести до ескалації, та наголосили на необхідності якнайшвидшого мирного врегулювання.

Про це повідомили Новини.LIVE з посиланням на спільну заяву за підсумками зустрічі Трампа та Рютте.

Реклама

Генсек НАТО Марк Рютте. Фото: Reuters

Трамп і Рютте говорили про війну в Україні

Під час переговорів американський президент і генеральний секретар НАТО наголосили, що Москва має утримуватися від кроків, які можуть спричинити розширення бойових дій на інші країни, зокрема через ненавмисні дії.

Окремою темою переговорів стала ситуація навколо Ірану.

Крім міжнародної безпеки, учасники зустрічі розглянули питання подальшого збільшення оборонних витрат країн НАТО.

Читайте також:

Також ішлося про нарощування інвестицій у військово-промисловий комплекс США та інших держав Альянсу. При цьому конкретних фінансових зобов'язань або нових домовленостей за підсумками переговорів не оголошували.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що Трамп висміяв припущення про укладення мирної угоди між Україною та Росією до січня 2027 року. Американський лідер заявив, що не встановлює конкретних термінів для завершення війни, хоча прагне якнайшвидшого припинення бойових дій.

Також Новини.LIVE писали, що директор Національної розвідки США Джей Клейтон заявив, що Путін не є другом Америки в питанні України. Водночас посадовець назвав доречним використання Трампом слова "друг" під час зустрічі з російським лідером у Китаї.