Директор національної розвідки США Джей Клейтон. Фото: Reuters

Путін не є другом США у питанні України. Про це заявив директор Національної розвідки США Джей Клейтон. Водночас він назвав доречним звертання Дональда Трампа до російського диктатора як до друга під час зустрічі в Китаї.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на ABC News.

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Що Клейтон сказав про дружбу Трампа з Путіним

Під час ефіру ведучий Джонатан Карл запитав директора Національної розвідки США, чи вважає він Путіна другом Америки. Приводом для запитання стало спільне фото Дональда Трампа з російським диктатором, яке американський президент опублікував у суботу в соцмережі з підписом "Мій друг".

Відповідаючи на запитання, Джей Клейтон наголосив, що Путін не є другом Сполучених Штатів у контексті війни проти України.

"Путін не друг Америки в питанні України", — заявив директор Національної розвідки США.

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Коли ведучий перепитав, чи вважає він Путіна другом США, Клейтон відповів: "Зовсім ні".

Водночас директор нацрозвідки пояснив, що слова Трампа були доречними в контексті зустрічі американського президента, лідера Китаю Сі Цзіньпіна та Володимира Путіна. За його словами, лідери трьох ядерних держав обговорювали, як не допустити ядерного інциденту.

Колишній посол США в Японії Рам Емануель, який також брав участь в ефірі, розкритикував обмеження оцінки дій Росії виключно питанням України. На його думку, дії Москви суперечать інтересам Сполучених Штатів також у Європі, на Близькому Сході та в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Що відомо про зустріч Трампа і Путіна в Китаї

Зустріч Дональда Трампа та Володимира Путіна відбулася 19 листопада в Шеньчжені. На її початку американський президент назвав російського диктатора своїм другом і висловив сподівання, що переговори принесуть "багато чудового".

Після розмови в Кремлі заявили, що лідери обговорили війну в Україні. Водночас там зазначили, що особливо важливих заяв за підсумками зустрічі не було.

Новини.LIVE інформували, що Президент США Дональд Трамп знову назвав Володимира Путіна своїм другом, опублікувавши спільне фото з російським диктатором і підписавши його "Мій друг". Згодом він розмістив світлину із лідером Китаю Сі Цзіньпіном із підписом "Друзі". Також американський президент опублікував колаж, у якому порівняв зустріч із Путіним і Сі Цзіньпіном із союзом Сталіна, Рузвельта та Черчилля у 1945 році.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що не пам’ятає, чи називав його Дональд Трамп своїм другом. За словами глави держави, він чув від американського президента багато різних висловлювань, зокрема й позитивних. Водночас Зеленський не уточнив, про які саме слова йдеться.