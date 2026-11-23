Директор Национальной разведки США Джей Клейтон. Фото: Reuters

Путин не является другом США в вопросе Украины. Об этом заявил директор Национальной разведки США Джей Клейтон. В то же время он назвал уместным обращение Дональда Трампа к российскому диктатору как к другу во время встречи в Китае.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ABC News.

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Что Клейтон сказал о дружбе Трампа с Путиным

Во время эфира ведущий Джонатан Карл спросил директора Национальной разведки США, считает ли он Путина другом Америки. Поводом для вопроса стала совместная фотография Дональда Трампа с российским диктатором, которую американский президент опубликовал в субботу в соцсети с подписью "Мой друг".

Отвечая на вопрос, Джей Клейтон подчеркнул, что Путин не является другом Соединенных Штатов в контексте войны против Украины.

"Путин не является другом Америки в вопросе Украины", — заявил директор Национальной разведки США.

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Когда ведущий переспросил, считает ли он Путина другом США, Клейтон ответил: "Совершенно нет".

В то же время директор нацразведки пояснил, что слова Трампа были уместны в контексте встречи американского президента, лидера Китая Си Цзиньпина и Владимира Путина. По его словам, лидеры трех ядерных держав обсуждали, как не допустить ядерного инцидента.

Бывший посол США в Японии Рам Эмануэль, который также участвовал в эфире, раскритиковал ограничение оценки действий России исключительно вопросом Украины. По его мнению, действия Москвы противоречат интересам Соединенных Штатов также в Европе, на Ближнем Востоке и в Индо-Тихоокеанском регионе.

Что известно о встрече Трампа и Путина в Китае

Встреча Дональда Трампа и Владимира Путина состоялась 19 ноября в Шэньчжэне. В начале встречи американский президент назвал российского диктатора своим другом и выразил надежду, что переговоры принесут "много замечательного".

После беседы в Кремле заявили, что лидеры обсудили войну в Украине. В то же время там отметили, что особо важных заявлений по итогам встречи не было.

Новини.LIVE сообщали, что президент США Дональд Трамп вновь назвал Владимира Путина своим другом, опубликовав совместное фото с российским диктатором и подписав его "Мой друг". Впоследствии он разместил фотографию с лидером Китая Си Цзиньпином с подписью "Друзья". Также американский президент опубликовал коллаж, в котором сравнил встречу с Путиным и Си Цзиньпином с союзом Сталина, Рузвельта и Черчилля в 1945 году.

Кроме того, мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не помнит, называл ли его Дональд Трамп своим другом. По словам главы государства, он слышал от американского президента много разных высказываний, в том числе и положительных. В то же время Зеленский не уточнил, о каких именно словах идет речь.