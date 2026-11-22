Президент США Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин. Фото: Vyacheslav Prokofyev/Sputnik/REUTERS

Президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что считает кремлевского диктатора Владимира Путина своим другом. Он опубликовал фотографию, на которой пожимает руку президенту РФ, и подписал ее "Мой друг".

Об этом со ссылкой на Truth Social американского лидера сообщает Новини.LIVE.

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Скриншот поста truthsocial.com/@realDonaldTrump

Что еще опубликовал Трамп

После фотографии с Путиным глава Белого дома разместил снимок с Си Цзиньпином. Этот снимок он назвал "Друзья".

Скриншот поста truthsocial.com/@realDonaldTrump

Впоследствии президент США обнародовал коллаж "Великие державы — 1945, 2026", на котором с одной стороны разместил фотографию со Сталиным, Рузвельтом и Черчиллем, а с другой — фото своей встречи с Путиным и Си Цзиньпином.

Коллаж Трампа "Великие державы — 1946, 2026". Фото: truthsocial.com/@realDonaldTrump

На еще одном коллаже президент США сравнил общение Барака Обамы с представителями арабских стран и свою встречу с китайским лидером.

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Коллаж "Встреча Барака Обамы с представителями арабских стран и встреча Дональда Трампа с Си Цзиньпином". Фото: truthsocial.com/@realDonaldTrump

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Clash Report сообщал, что президент США Дональд Трамп во время общения с Путиным назвал последнего своим другом. Американский лидер заявил, что уже много лет поддерживает прекрасные отношения с президентом РФ. Во время встречи с кремлевским диктатором на полях саммита АТЭС глава Белого дома пожал ему руку.

Также Новини.LIVE писал, что президент Украины отреагировал на заявление Трампа, который назвал Путина своим другом. Зеленский подчеркнул, что для украинцев глава Кремля остается врагом и убийцей. В то же время он отметил, что американский лидер может сам решать, как называть кремлевского диктатора.