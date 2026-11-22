Трамп снова назвал Путина другом: посвятил ему пост
Президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что считает кремлевского диктатора Владимира Путина своим другом. Он опубликовал фотографию, на которой пожимает руку президенту РФ, и подписал ее "Мой друг".
Об этом со ссылкой на Truth Social американского лидера сообщает Новини.LIVE.
Что еще опубликовал Трамп
После фотографии с Путиным глава Белого дома разместил снимок с Си Цзиньпином. Этот снимок он назвал "Друзья".
Впоследствии президент США обнародовал коллаж "Великие державы — 1945, 2026", на котором с одной стороны разместил фотографию со Сталиным, Рузвельтом и Черчиллем, а с другой — фото своей встречи с Путиным и Си Цзиньпином.
На еще одном коллаже президент США сравнил общение Барака Обамы с представителями арабских стран и свою встречу с китайским лидером.
Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Clash Report сообщал, что президент США Дональд Трамп во время общения с Путиным назвал последнего своим другом. Американский лидер заявил, что уже много лет поддерживает прекрасные отношения с президентом РФ. Во время встречи с кремлевским диктатором на полях саммита АТЭС глава Белого дома пожал ему руку.
Также Новини.LIVE писал, что президент Украины отреагировал на заявление Трампа, который назвал Путина своим другом. Зеленский подчеркнул, что для украинцев глава Кремля остается врагом и убийцей. В то же время он отметил, что американский лидер может сам решать, как называть кремлевского диктатора.