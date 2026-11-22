Трамп знову назвав Путіна другом: присвятив йому допис
Президент США Дональд Трамп укотре заявив про те, що вважає кремлівського диктатора Володимира Путіна своїм другом. Він оприлюднив світлину, на якій тисне президенту РФ руку, та підписав її "Мій друг".
Про це з посиланням на Truth Social американського лідера передає Новини.LIVE.
Що ще опублікував Трамп
Після фотографії з Путіним голова Білого дому розмістив світлину із Сі Цзіньпіном. Цей знімок він назвав "Друзі".
Згодом президент США оприлюднив колаж "Великі держави — 1945, 2026", на якому з одного боку розмістив фотографію із зображенням Сталіна, Рузвельта та Черчилля, а з іншого — фото своєї зустрічі з Путіним і Сі Цзіньпіном.
На ще одному колажі президент США порівняв спілкування Барака Обами із представниками арабських країн і власну зустріч із китайським лідером.
Раніше Новини.LIVE з посиланням на Clash Report повідомляв, що президент США Дональд Трамп під час спілкування з Путіним назвав останнього своїм другом. Американський лідер заявив, що вже багато років має чудові стосунки із президентом РФ. Під час зустрічі із кремлівським диктатором на полях саміту АТЕС голова Білого дому потиснув йому руку.
Також Новини.LIVE писав, що президент України відреагував на заяву Трампа, який назвав Путіна своїм другом. Зеленський наголосив, що для українців очільник Кремля залишається ворогом і вбивцею. Водночас він зазначив, що американський лідер може сам вирішувати, як називати кремлівського диктатора.