Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив, що війни Росії проти України могло не бути, якби Москву не виключили з "Великої вісімки" (G8). Він також висловив переконання, що російський лідер Володимир Путін може погодитися на завершення бойових дій, однак для цього потрібна згода обох сторін.

Про це повідомили Новини.LIVE з посиланням на заяви американського президента.

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Дональд Трамп та Володимир Путін. Фото: Reuters

Трамп заявив про виключення Росії з G8

Американський президент нагадав, що рішення про виключення Москви з об'єднання ухвалили за адміністрації колишнього президента США Барака Обами після російської анексії Криму.

За словами Трампа, Путін був дуже ображений таким рішенням.

"Якби це залежало від мене, я хотів би, щоб він знову був там", — заявив президент США.

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Трамп також розкритикував відсутність Росії за столом переговорів, коли західні лідери обговорюють війну проти України.

"Хіба не було б добре, якби Росія була в кімнаті? Я справді вважаю, що якби її не виключили, цієї війни зараз не було б", — сказав Трамп.

Крім того, президент США не виключив участі Путіна в наступному саміті G20 у Доралі.

Трамп висловився про можливість завершення війни

Американський президент також заявив, що його адміністрація запровадила проти Росії значні санкції та податки. Водночас він переконаний, що Путін може погодитися на мирне врегулювання.

"Я в це вірю. Але для танго потрібні двоє", — наголосив Трамп.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що Трамп розкрив зміст переговорів із Путіним у Китаї. Американський лідер закликав очільника Кремля припинити військову агресію в Європі. Трамп також висловив сподівання на якнайшвидше укладення мирної угоди між Україною та Росією.

Також Новини.LIVE писали, що Трамп і генеральний секретар НАТО Марк Рютте провели переговори в резиденції Мар-а-Лаго. Сторони закликали Росію утримуватися від дій, які можуть призвести до поширення бойових дій на інші країни.