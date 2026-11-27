Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что войны России против Украины могло бы не быть, если бы Москву не исключили из "Большой восьмерки" (G8). Он также выразил убеждение, что российский лидер Владимир Путин может согласиться на завершение боевых действий, однако для этого необходимо согласие обеих сторон.

Об этом сообщили Новини.LIVE со ссылкой на заявления американского президента.

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Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото: Reuters

Трамп заявил об исключении России из G8

Американский президент напомнил, что решение об исключении Москвы из объединения приняли при администрации бывшего президента США Барака Обамы после российской аннексии Крыма.

По словам Трампа, Путин был очень обижен таким решением.

"Если бы это зависело от меня, я хотел бы, чтобы он снова был там", — заявил президент США.

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Трамп также раскритиковал отсутствие России за столом переговоров, когда западные лидеры обсуждают войну против Украины.

"Разве не было бы хорошо, если бы Россия находилась в комнате? Я действительно считаю, что если бы ее не исключили, этой войны сейчас не было бы", — сказал Трамп.

Кроме того, президент США не исключил участия Путина в следующем саммите G20 в Дорале.

Трамп высказался о возможности завершения войны

Американский президент также заявил, что его администрация ввела против России значительные санкции и налоги. В то же время он убежден, что Путин может согласиться на мирное урегулирование.

"Я в это верю. Но для танго нужны двое", — подчеркнул Трамп.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что Трамп раскрыл содержание переговоров с Путиным в Китае. Американский лидер призвал главу Кремля прекратить военную агрессию в Европе. Трамп также выразил надежду на скорейшее заключение мирного соглашения между Украиной и Россией.

Также Новини.LIVE писали, что Трамп и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте провели переговоры в резиденции Мар-а-Лаго. Стороны призвали Россию воздерживаться от действий, которые могут привести к распространению боевых действий на другие страны.