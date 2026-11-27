Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал американского лидера Дональда Трампа за публикацию совместного фото с российским диктатором Владимиром Путиным, которого тот назвал своим другом. Глава государства сравнил такое отношение к главе Кремля с тем, как если бы кто-то назвал Адольфа Гитлера хорошим другом во время Второй мировой войны.

Об этом сообщили Новини.LIVE со ссылкой на заявления Зеленского.

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Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото: Reuters

Зеленский отреагировал на слова Трампа о дружбе с Путиным

Украинский президент заявил, что считает неприемлемым называть другом человека, который развязал войну против другого государства.

"Это странно. Он агрессор и убийца. Он не может быть другом", — заявил Зеленский.

По словам главы государства, подобное отношение к российскому руководству можно сравнить с ситуацией, когда во время Второй мировой войны кто-то называл бы Гитлера своим хорошим другом.

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Отдельно глава государства обратил внимание на задержки с поставками американских систем Patriot. По его мнению, Вашингтон уделяет больше внимания ситуации на Ближнем Востоке, тогда как Украине не хватает ракет для перехвата баллистических целей.

В то же время он признал, что украинские силы уже уничтожают около 70% самых быстрых российских беспилотников.

Зеленский также призвал США усилить давление на Москву и выразил надежду на возобновление переговоров в декабре. Участие европейских представителей в них пока остается неопределенным.

Кроме того, президент подтвердил сохранение ограничений Starlink и Starshield на оккупированных территориях и назвал российский корвет "Меркурий", уничтоженный возле Ливии, законной военной целью.

Комментируя российские удары по мостам Киева, Зеленский заявил, что Москва стремится заставить жителей покинуть столицу.

"Мы будем пытаться защитить нашу столицу всеми способами. Без столицы нет государства", — подчеркнул президент.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что Трамп высказал мнение, что войны против Украины могло бы не быть, если бы Россию не исключили из "Большой восьмерки". Американский лидер заявил, что хотел бы вернуть Москву в это объединение.

Также Новини.LIVE сообщали, что Трамп заявил о возможности достижения мирного соглашения между Украиной и Россией. По словам американского президента, во время переговоров в Китае он подчеркнул Путину необходимость прекращения военной агрессии в Европе.