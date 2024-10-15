В Україні викрили чоловіка, який під виглядом працівника ДБР вимагав 60 тис. дол.

Затримання зловмисника. Фото: ДБР

Державне бюро розслідувань викрило чоловіка, який видавав себе за їхнього працівника. Зловмисник вимагав 60 тисяч доларів у знайомого, погрожуючи його сім'ї.

Про це повідомила пресслужба ДБР у Telegram у вівторок, 15 жовтня.

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Так, у вересні 2024 року мешканець Одеси з метою "заробітку" почав вимагати у знайомого 60 тисяч доларів. Він вигадав причину: чоловік нібито заборгував ці кошти іншому його знайомому.

Вилучені кошти. Фото: ДБР

Вилучені гроші. Фото: ДБР

Вилучені гроші. Фото: ДБР

Вилучені речі. Фото: ДБР

Затриманий чоловік. Фото: ДБР 1 / 5

Зловмисник виявився експравоохоронцем та вирішив представлятися працівником ДБР. Для вимагання він залучив спільника, який протягом місяця погрожував потерпілому та психологічно тиснув. Разом вони публікували в соцмережах світлини членів сім’ї з провокативними підписами, надсилали йому фото та відео того, як стежать за ним та родиною.

"Тому потерпілий вирішив віддати гроші, які не позичав, за умови, що його сім’ї дадуть спокій", — уточнили в ДБР.

А 11 жовтня експравоохоронця затримали разом зі спільником під час одержання платежу у розмірі 25 тисяч доларів. Обом повідомили про підозру та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 60 діб без права внесення застави.

Скриншот допису ДБР

Нагадаємо, за період перебування на посаді чиновник ДБР Олександр Говорущак та члени його родини придбали елітних автівок та об'єктів нерухомості на 35 мільйонів гривень.

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