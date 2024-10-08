В ДБР відповіли як карають в Україні військових за СЗЧ

Військовий на фронті. Фото ілюстративне: Reuters

В Україні поширюють практику повернення на службу бійців, які вперше самовільно залишили частини (СЗЧ). Зокрема, цим займається Державне бюро розслідувань, яке розшукує та повертає таких бійців.

Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань.

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У ДБР зазначили, що нещодавні зміни до Кримінального Кодексу України дозволяють судам ухвалювати такі рішення, щоб військових за перший випадок самовільного залишення частини не саджали одразу за ґрати, а дали можливість повернутися на фронт.

Для прикладу в ДБР навели нещодавню судову справу, коли у вересні Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області ухвалив рішення не карати в'язницею військового. Той у грудні 2023 року без наказів та дозволів залишив розташування військової частини, що дислокувалася на Дніпропетровщині.

Під час досудового розслідування кримінального провадження слідчі ДБР встановили місцеперебування військового та затримали його. Проте згодом військовий подав клопотання, що бажає піти на службу до обраної частини.

"Під час судового розгляду військовослужбовець заявив клопотання про звільнення його від відповідальності через бажання продовжувати військову службу в одній із частин, командир якої надав згоду на зарахування військового. На підставі ч. 5 ст. 401 КК України суд постановив звільнити військового від кримінальної відповідальності", — розповіли в ДБР.

Також 2 жовтня 2024 року в Одеській області та у Миколаєві звільнили від кримінальної відповідальності двох військовослужбовців однієї з механізованих бригад.

"Один з них залишив місце служби у листопаді 2022 року, інший — у січні 2024 року, під час дислокації їхнього підрозділу у Вінницькій області", — сказали у пресслужбі.

Ще схожий вирок ухвалили вчора, 7 жовтня, у Саратському районному суді Одещини стосовно заступника командира роти іншої військової частини. Він покинув місце служби у грудні 2024 року.

Правоохоронцям вдалося затримати військових. Через те, що вони вперше вирішили покинути місце служби та самі захотіли продовжити служити далі, у суді вирішили звільнити їх з-під варти.

Які реальні терміни за СЗЧ передбачені в Україні

У ДБР наголосили, що за самовільне залишення військової частини чи місця служби без наявних поважних причин, або якщо таке вчинене у бойовій обстановці, є покарання позбавленням волі терміном до 10 років.

"Тому ті, хто вперше потрапив у таку ситуацію, мають шанс повернутися у стрій, допомогти своїм побратимам боронити країну і продовжувати жити без докорів сумління та конфліктів із Законом", — пояснили в ДБР.

Нагадаємо, ми пояснювали у статті, яким чином військовослужбовці можуть повернутися до ЗСУ після самовільного залишення частини та що для цього потрібно обов'язково зробити.

Також депутати у Верховній Раді розглядають способи посилення відповідальності за самовільне залишення частини.