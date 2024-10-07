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Хабарі на мільйон — кого спіймали на масштабній корупції у 2024 році

7 жовтня 2024 18:48
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Корупція в Україні — хто погорів на мільйонних хабарях у 2024 році
Чоловік лежить на ліжку з грошима під час обшуку. Фото: ДБР
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Корупція в Україні досі залишається гострою проблемою. Цей рік ознаменувався численними гучними справами, пов’язаними з багатомільйонними хабарями, у яких фігурують чиновники, лікарі, працівники правоохоронних органів та ТЦК.

Про це йдеться у матеріалі Oboz.ua.

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Шість мільйонів доларів у керівниці Хмельницької МСЕК

На початку жовтня 2024 року правоохоронці викрили на корупції керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) Тетяну Крупу та її сина, який обіймає керівну посаду у місцевому ГУ Пенсійного фонду України. Під час обшуків у їхньому будинку та в кабінетах виявили 6 млн доларів готівкою.

Крупу підозрюють в організації схеми допомоги ухилянтам. Чоловікам незаконно оформлювали інвалідність для уникнення військової служби. У її робочому кабінеті слідчі знайшли 100 тис. доларів, підроблені медичні документи та списки осіб, яким, ймовірно, оформлювали фіктивні діагнози. Решта 5 млн доларів, разом із 300 тис. євро, 5 млн грн та коштовностями, були сховані у будинку. Слідчі заявили, що гроші знаходили буквально в кожному куточку.

Крупу було заарештовано 7 жовтня Печерським судом Києва на 60 діб з альтернативою внесення застави у розмірі 500 млн грн.

Начальники ТЦК

У серпні 2024 року в рамках боротьби з корупцією правоохоронці викрили начальників Бориспільського та Бучанського районних ТЦК Сергія Русіна та Леоніда Викочка. Чиновників підозрюють в організації схеми ухилення від мобілізації. За інформацією слідства, за 37 тис. доларів вони допомагали військовозобов’язаним оформлювати фіктивні медичні довідки, які свідчили про непридатність до служби через стан здоров’я.

Більшість грошей, отриманих через незаконні "послуги", зберігалася в схованках під підлогою та за обшивкою стін. Загальна сума хабарів перевищує 1 млн доларів. Вони використовували свої зв’язки з представниками військово-лікарських комісій (ВЛК), залучаючи їх "втемну" до злочинної діяльності, що дозволяло ухилянтам виїжджати за кордон.

Експрацівник БЕБ

Наприкінці липня 2024 року СБУ затримала колишнього співробітника Бюро економічної безпеки (БЕБ) Віталія Черненка, який на той час працював в Агентстві оборонних закупівель. Черненка викрили на спробі отримати хабар у 700 тис. доларів за "кришування" мережі валютних обмінників. Він обіцяв вплинути на чинних детективів БЕБ, щоб припинити кримінальну справу, порушену проти цієї фінансової компанії.

Черненко працював в Агентстві з 18 липня 2023 року, де його місячна зарплата становила понад 130 тис. грн. Проте після корупційного скандалу його було звільнено з посади.

Олександр Хейл

У серпні 2024 року вибухнув скандал із уже колишнім заступником міністра енергетики Олександром Хейлом. Його затримали під час отримання хабара в розмірі 500 тис. доларів. За ці гроші він обіцяв керівнику вугільного держпідприємства передати на зберігання цінне обладнання для видобутку вугілля з шахт, які знаходяться поблизу зони бойових дій.

Кошти планувалося передавати частинами, по 100 тис. доларів за кожну зустріч. Під час отримання третього траншу хабара Хейла та його спільників затримали на гарячому. ВАКС ухвалив рішення продовжити запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці.

Київський адвокат

На початку літа 2024 року адвокату юридичної компанії "Міллер" Олексію Носову висунули підозру у спробі дати хабар у розмірі 200 тис. доларів детективу НАБУ та прокурору САП.

За ці гроші адвокат намагався "вирішити" питання щодо передачі справи його підзахисного до іншого органу досудового розслідування. Йшлося про справу щодо присвоєння електроенергії "Укренерго" на суму 716 млн грн.

Працівниця Мін'юсту

У серпні 2024 року співробітницю Міністерства юстиції затримали за шахрайство. Вона разом із спільником вимагала 120 тис. доларів за внесення до Реєстру нерухомого майна інформації про право користування земельними ділянками. Співробітниця Мін’юсту хизувалася своїми зв’язками серед керівників правоохоронних органів, що мало забезпечити виконання обіцянок.

Вони отримали перший транш у розмірі 30 тис. доларів і вимагали передати інші кошти протягом двох днів. За інформацією ЗМІ, фігуранткою справи є Крістіна Налбандян.

Лікарка з Житомира

Лікарка з Житомира за допомогою підроблених медичних висновків допомагала ухилянтам уникати призову на військову службу.

За свої послуги вона отримала 80 тис. доларів, а під час обшуку в її домі знайшли понад 4,4 млн грн. Чоловіки призовного віку, які нібито мали захворювання, що унеможливлюють службу, не проходили необхідних медичних обстежень, але отримували відповідні документи.

Нардеп Андрій Одарченко

Скандал із нардепом Андрієм Одарченком спалахнув у 2024 році після того, як правоохоронці виявили, що він пропонував хабар у 50 тис. доларів керівнику Державного агентства відновлення Мустафі Найєму. Одарченко хотів, щоб Найєм забезпечив виділення коштів на ремонт будівель університету, в якому нардеп працював ректором. Частину хабара у вигляді 0,39 біткоїна (еквівалентно 10 тис. доларів) було передано Найєму.

Одарченка заарештували з можливістю внесення застави у розмірі 15 млн грн, яку було внесено, після чого нардеп імовірно незаконно виїхав з України.

Заступниця прокурора Наталя Максименко

Наприкінці вересня 2024 року ВАКС обрав запобіжний захід заступниці прокурора Запорізької області Наталії Максименко, яку затримали на хабарі в 40 тис. доларів. За рішенням суду вона може вийти під заставу в 8 млн грн.

Максименко вимагала гроші за низку "послуг" у кримінальній справі: зміну підслідності, скасування арешту майна та уникнення кримінальної відповідальності. Її затримали під час отримання грошей, а НАБУ оприлюднило аудіозаписи, де вона обговорює "вирішення питання" з підозрюваним.

Нагадаємо, в Україні вперше заплатили грошову винагороду викривачу корупції. Ним є чинний військовослужбовець, якому ще у 2021 році запропонували хабар у розмірі 24 мільйони гривень.

А доктор юридичних наук Леонід Ємець заявив, що членство України в НАТО безпосередньо залежить від перемоги над корупцією. Адже жодна структура не запрошуватиме до себе учасника, який розкрадатиме ресурси, що виділяються. 

ДБР корупція хабар гроші Україна злочин

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