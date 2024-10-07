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Взятки на миллион — кого поймали на масштабной коррупции в 2024 году

7 октября 2024 18:48
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Коррупция в Украине — кто погорел на миллионных взятках в 2024 году
Мужчина лежит на кровати с деньгами во время обыска. Фото: ГБР
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

Коррупция в Украине до сих пор остается острой проблемой. Этот год ознаменовался многочисленными громкими делами, связанными с многомиллионными взятками, в которых фигурируют чиновники, врачи, правоохранители и ТЦК.

Об этом говорится в материале Oboz.ua.

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Шесть миллионов долларов у руководительницы Хмельницкой МСЭК

В начале октября 2024 правоохранители разоблачили на коррупции руководительницу Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы (МСЭК) Татьяну Крупу и ее сына, занимающего руководящую должность в местном ГУ Пенсионного фонда Украины. Во время обысков в их доме и в кабинетах обнаружили 6 млн долларов наличными.

Крупа подозревается в организации схемы помощи уклонистам. Мужчинам незаконно оформляли инвалидность во избежание военной службы. В ее рабочем кабинете следователи обнаружили 100 тыс. долларов, поддельные медицинские документы и списки лиц, которым, вероятно, оформляли фиктивные диагнозы. Остальные 5 млн долларов вместе с 300 тыс. евро, 5 млн грн и драгоценностями были спрятаны в доме. Следователи заявили, что деньги находили буквально в каждом уголке.

Крупа была арестована 7 октября Печерским судом Киева на 60 суток с альтернативой внесения залога в размере 500 млн грн.

Начальники ТЦК

В августе 2024 года в рамках борьбы с коррупцией стражи порядка разоблачили начальников Бориспольского и Бучанского районных ТЦК Сергея Русина и Леонида Выкочка. Чиновники подозреваются в организации схемы уклонения от мобилизации. По информации следствия, за 37 тыс. долларов они помогали военнообязанным оформлять фиктивные медицинские справки, свидетельствовавшие о непригодности к службе из-за состояния здоровья.

Большинство денег, полученных через незаконные "услуги", хранилось в тайниках под полом и за обшивкой стен. Общая сумма взяток превышает 1 млн долларов. Они использовали свои связи с представителями военно-врачебных комиссий (ВВК), привлекая их "втемную" к преступной деятельности, что позволяло уклонистам выезжать за границу.

Экс-работник БЭБ

В конце июля 2024 года СБУ задержала бывшего сотрудника Бюро экономической безопасности (БЭБ) Виталия Черненко, работавшего в то время в Агентстве оборонных закупок. Черненко разоблачили на попытке получить взятку в 700 тыс. долларов за "крышевание" сети валютных обменников. Он обещал повлиять на действующих детективов БЭБ, чтобы прекратить уголовное дело, возбужденное против финансовой компании.

Черненко работал в Агентстве с 18 июля 2023, где его месячная зарплата составляла более 130 тыс. грн. Однако после коррупционного скандала он был уволен с должности.

Александр Хейл

В августе 2024 года разразился скандал с уже бывшим замминистра энергетики Александром Хейло. Его задержали при получении взятки в размере 500 тыс. долларов. За эти деньги он обещал руководителю угольного госпредприятия передать на хранение ценное оборудование для добычи угля из шахт, находящихся вблизи зоны боевых действий.

Средства планировалось передавать по частям, по 100 тыс. долларов за каждую встречу. Во время получения третьего транша взятки Хейла и его подельников задержали с поличным. ВАКС принял решение продлить меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца.

Киевский адвокат

В начале лета 2024 года адвокату юридической компании "Миллер" Алексею Носову выдвинули подозрение в попытке дать взятку в размере 200 тыс. долларов детективу НАБУ и прокурору САП.

За эти деньги адвокат пытался "решить" вопрос о передаче дела его подзащитному в другой орган досудебного расследования. Речь шла о деле присвоения электроэнергии "Укрэнерго" на сумму 716 млн грн.

Работница Минюста

В августе 2024 года сотрудницу Министерства юстиции задержали за мошенничество. Она вместе с сообщником потребовала 120 тыс. долларов за внесение в Реестр недвижимого имущества информации о праве пользования земельными участками. Сотрудница Минюста кичилась своими связями среди руководителей правоохранительных органов, что должно было обеспечить выполнение обещаний.

Они получили первый транш в размере 30 тысяч долларов и требовали передать другие средства в течение двух дней. По информации СМИ, фигуранткой дела является Кристина Налбандян.

Врач из Житомира

Врач из Житомира с помощью поддельных медицинских заключений помогала уклонистам избегать призыва на военную службу.

За свои услуги она получила 80 тыс. долларов, а во время обыска в ее доме было найдено более 4,4 млн грн. Мужчины призывного возраста, якобы имевшие заболевания, исключающие возможность службы, не проходили необходимых медицинских обследований, но получали соответствующие документы.

Нардеп Андрей Одарченко

Скандал с нардепом Андреем Одарченко вспыхнул в 2024 году после того, как правоохранители обнаружили, что он предлагал взятку в 50 тыс. долларов руководителю Государственного агентства восстановления Мустафе Найему. Одарченко хотел, чтобы Найем обеспечил выделение средств на ремонт зданий университета, где нардеп работал ректором. Часть взятки в размере 0,39 биткоина (эквивалентно 10 тыс. долларов) была передана Найему.

Одарченко арестовали с возможностью внесения залога в размере 15 млн грн, который был внесен, после чего нардеп предположительно незаконно уехал из Украины.

Заместитель прокурора Наталья Максименко

В конце сентября 2024 года ВАКС избрал меру пресечения заместителя прокурора Запорожской области Наталии Максименко, которую задержали на взятке в 40 тыс. долларов. По решению суда она может выйти под залог в 8 млн грн.

Максименко требовала деньги за ряд "услуг" по уголовному делу: изменение подследственности, отмену ареста имущества и избегание уголовной ответственности. Ее задержали во время получения денег, а НАБУ обнародовало аудиозаписи, где она обсуждает "решение вопроса" с подозреваемым.

Напомним, в Украине впервые заплатили денежное вознаграждение обличителю коррупции. Им стал действующий военнослужащий, которому еще в 2021 году предложили взятку в размере 24 миллиона гривен.

А доктор юридических наук Леонид Емец заявил, что членство Украины в НАТО напрямую зависит от победы над коррупцией. Ведь ни одна структура не будет приглашать к себе участника, который будет разворовывать выделяемые ресурсы.

ГБР коррупция взятка деньги Украина преступление

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