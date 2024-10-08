В ГБР ответили, как наказывают в Украине военных за СЗЧ

Военный на фронте. Фото иллюстративное: Reuters

В Украине распространяют практику возвращения на службу бойцов, которые впервые самовольно покинули части (СЗЧ). В частности, этим занимается Государственное бюро расследований, разыскивающее и возвращающее таких бойцов.

Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.

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В ГБР отметили, что недавние изменения в Уголовный Кодекс Украины позволяют судам принимать такие решения, чтобы военных за первый случай самовольного ухода из части не сажали сразу за решетку, а дали возможность вернуться на фронт.

Например, в ГБР привели недавнее судебное дело, когда в сентябре Новомосковский горрайонный суд Днепропетровской области принял решение не наказывать тюрьмой военного. Тот в декабре 2023 года без приказов и разрешений оставил расположение воинской части, которая дислоцировалась на Днепропетровщине.

В ходе досудебного расследования уголовного производства следователи ДБР установили местонахождение военного и задержали его. Однако впоследствии военный подал ходатайство, желая пойти на службу в выбранную часть.

"Во время судебного разбирательства военнослужащий заявил ходатайство об освобождении его от ответственности из-за желания продолжать военную службу в одной из частей, командир которой дал согласие на зачисление военного. На основании ч. 5 ст. 401 УК Украины суд постановил освободить военного от уголовной ответственности", – рассказали в ГБР.

Также 2 октября 2024 года в Одесской области и Николаеве освободили от уголовной ответственности двух военнослужащих одной из механизированных бригад.

"Один из них покинул место службы в ноябре 2022 года, другой — в январе 2024 года, во время дислокации их подразделения в Винницкой области", — сказали в пресс-службе.

Еще похожий приговор был вынесен вчера, 7 октября, в Саратском районном суде Одесчины в отношении заместителя командира роты другой воинской части. Он покинул место службы в декабре 2024 года.

Правоохранителям удалось задержать военных. Поскольку они впервые решили покинуть место службы и сами захотели продолжить служить дальше, в суде решили освободить их из-под стражи.

Какие реальные сроки по СОЧ предусмотрены в Украине

В ГБР отметили, что за самовольное оставление воинской части или места службы без уважительных причин, или если такое совершено в боевой обстановке, существует наказание лишением свободы сроком до 10 лет.

"Поэтому те, кто впервые попал в такую ситуацию, имеют шанс вернуться в строй, помочь своим собратьям защищать страну и продолжать жить без угрызений совести и конфликтов с Законом", — пояснили в ГБР.

Напомним, мы объясняли в статье, каким образом военнослужащие могут вернуться в ВСУ после самовольного ухода из части и что для этого нужно обязательно сделать.

Также депутаты в Верховной Раде рассматривают способы ужесточения ответственности за самовольное оставление части.