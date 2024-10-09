Мільйони незадекларованих доларів — у депутатки Хмельницької міськради обшуки

Обшуки у депутатки. Фото: ДБР

У депутатки Хмельницької міської ради виявили понад півтора мільйона незадекларованих доларів та об’єкти нерухомості. Наразі жінку затримали за підозрою у незаконному збагаченні, їй загрожує 10 років в'язниці.

Про це повідомили у Державному бюро розслідувань у середу, 9 жовтня.

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Слідчі ДБР повідомили, що депутатка у своїй декларації взагалі не зазначила наявність у неї готівки. Водночас під час обшуків у індивідуальних банківських комірках, відкритих на її ім’я, та за місцем її роботи правоохоронці вилучили понад 1,5 млн доларів у різній валюті.

Обшуки у депутатки в Хмельницькій області. Фото: ДБР

Обшуки у депутатки в Хмельницькій області. Фото: ДБР

Обшуки у депутатки в Хмельницькій області. Фото: ДБР

Обшуки у депутатки в Хмельницькій області. Фото: ДБР

Обшуки у депутатки в Хмельницькій області. Фото: ДБР

Обшуки у депутатки в Хмельницькій області. Фото: ДБР

Обшуки у депутатки в Хмельницькій області. Фото: ДБР 1 / 7

Зазначається, що правоохоронці розслідують кримінальне провадження щодо оборудок на Хмельницькій митниці під час виконання угод приватною компанією, директором якої нині є депутатка.

"Наразі фігурантка затримана за підозрою у незаконному збагаченні (ст. 368-5 КК України). Санкція статті передбачає позбавлення волі до 10 років із конфіскацією усього майна. Досудове розслідування триває", — йдеться у повідомленні.

Інші корупційні затримання

Нагадаємо, на Київщині голова міжрайонної МСЕК надавав медичні висновки з фіктивними діагнозами для ухилянтів та заробив на цьому тисячі доларів. Йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Крім того, кілька днів тому працівники ДБР викрили на незаконному збагаченні керівницю Хмельницького обласного центру МСЕК та її сина, який є керівником головного управління Пенсійного фонду України у Хмельницькій області. Під час обшуків у них вдома знайшли готівкою майже 6 мільйонів доларів США, розкішні коштовності й не тільки.

Також на незаконному збагачені "попалась" лікарка з Житомира. Поліція викрила жінку та прийшла до неї з обшуками.

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