Миллионы незадекларированных долларов — у депутата Хмельницкого горсовета обыски

Обыски у депутата. Фото: ГБР

У депутата Хмельницкого городского совета обнаружили более полутора миллионов незадекларированных долларов и объекты недвижимости. Женщину задержали по подозрению в незаконном обогащении, ей грозит 10 лет тюрьмы.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований в среду, 9 октября.

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Следователи ГБР сообщили, что депутат в своей декларации вообще не указала наличие у нее наличных. В то же время во время обысков в индивидуальных банковских ячейках, открытых на ее имя, и по месту ее работы правоохранители изъяли более 1,5 млн долларов в разной валюте.

Обыски у депутата в Хмельницкой области. Фото: ГБР

Обыски у депутата в Хмельницкой области. Фото: ГБР

Обыски у депутата в Хмельницкой области. Фото: ГБР

Обыски у депутата в Хмельницкой области. Фото: ГБР

Обыски у депутата в Хмельницкой области. Фото: ГБР

Обыски у депутата в Хмельницкой области. Фото: ГБР

Обыски у депутата в Хмельницкой области. Фото: ГБР 1/7 ​ 7

Отмечается, что правоохранители расследуют уголовное производство по сделкам на Хмельницкой таможне во время выполнения соглашений частной компанией, директором которой в настоящее время является депутат.

"Сейчас фигурантка задержана по подозрению в незаконном обогащении (ст. 368-5 УК Украины). Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 10 лет с конфискацией всего имущества. Досудебное расследование продолжается", — говорится в сообщении.

Другие коррупционные задержания

Напомним, в Киевской области глава межрайонной МСЭК предоставлял медицинские заключения с фиктивными диагнозами для уклонистов и заработал на этом тысячи долларов. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Кроме того, несколько дней назад сотрудники ГБР разоблачили на незаконном обогащении руководителя Хмельницкого областного центра МСЭК и его сына, руководителя главного управления Пенсионного фонда Украины в Хмельницкой области. Во время обысков у них дома обнаружили почти 6 миллионов долларов США, роскошные драгоценности и не только.

Также на незаконном обогащении "попалась" врач из Житомира. Полиция разоблачила женщину и пришла к ней с обысками.

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