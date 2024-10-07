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Заробила на ухилянтах — у лікарки з Житомира вилучили майже 5 млн грн

7 жовтня 2024 11:01
Карина Приходько - Редактор
У лікарки з Житомира знайшли майже 5 мільйонів гривень
Обшуки у лікарки. Фото: Нацполіція
Карина Приходько - Редактор

У Житомирі лікарка налагодила масштабну корупційну схему через ухилянтів, на якій незаконно заробила мільйони. Поліція викрила жінку та прийшла до неї з обшуками.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції у понеділок, 7 жовтня. 

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Зароблені мільйони на ухилянтах 

Правоохоронці з'ясували, що 56-річна лікарка видавала ухилянтам фіктивні висновки обстежень МРТ в одному з діагностичних центрів у Житомирі. Так, деякі чоловіки призовного віку упродовж кількох останніх років не проходили обстеження МРТ, однак у їхній медичній документації такі висновки були наявні.

Підроблені документи стали однією з підстав визначення у них захворювання, що пов’язане з інвалідністю. Відповідно, це робило їх не придатними для служби у війську. 

Внаслідок цього слідчі провели обшуки за місцем проживання лікарки.

  • Заробила на ухилянтах — у лікарки з Житомира вилучили майже 5 млн грн - фото 1
    Обшуки у лікарки з Житомира. Фото: Нацполіція
  • Заробила на ухилянтах — у лікарки з Житомира вилучили майже 5 млн грн - фото 2
    Обшуки у лікарки з Житомира. Фото: Нацполіція
  • Заробила на ухилянтах — у лікарки з Житомира вилучили майже 5 млн грн - фото 3
    Обшуки у лікарки з Житомира. Фото: Нацполіція
  • Заробила на ухилянтах — у лікарки з Житомира вилучили майже 5 млн грн - фото 4
    Обшуки у лікарки з Житомира. Фото: Нацполіція
  • Заробила на ухилянтах — у лікарки з Житомира вилучили майже 5 млн грн - фото 5
    Обшуки у лікарки з Житомира. Фото: Нацполіція
  • Заробила на ухилянтах — у лікарки з Житомира вилучили майже 5 млн грн - фото 6
    Обшуки у лікарки з Житомира. Фото: Нацполіція
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Так, було виявлено та вилучено: 

  • 80 тисяч доларів,
  • понад 23 тисячі євро,
  • кілька жорстких дисків,
  • оптичні носії інформації,
  • ноутбук,
  • мобільний телефон,
  • інші ймовірні докази протиправної діяльності.

Повідомляється, що фігурантці загрожує до десяти років вʼязниці.

Нагадаємо, кілька днів тому працівники ДБР викрили на незаконному збагаченні керівницю Хмельницького обласного центру МСЕК та її сина, який є керівником головного управління Пенсійного фонду України у Хмельницькій області. Під час обшуків у них вдома знайшли готівкою майже 6 мільйонів доларів США, розкішні коштовності й не тільки.

Цікаво, що фото, де чоловік лежить на ліжку біля купи грошей, викликало неабияку реакцію в мережі. Стало відомо, чому чоловік посадовиці, яку звинувачують в корупції, вирішив саме так зустрічати працівників ДБР. 

Також скандал щодо корупції в МСЕК Хмельниччини викликав реакцію й у військових — командир другого штурмового батальйону 3-ї ОШБр Дмитро Кухарчук заявив, що більша частина ветеранів з Хмельниччини, які подали до МСЕК документи на інвалідність, отримували відмову.

обшуки корупція поліція Житомир лікарі ухилянти

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