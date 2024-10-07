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Заработала на уклонистах — у врача из Житомира изъяли почти 5 млн грн

7 октября 2024 11:01
Карина Приходько - Редактор
У врача из Житомира нашли почти пять миллионов гривен
Обыски у врача. Фото: Нацполиция
Карина Приходько - Редактор

В Житомире врач наладила масштабную коррупционную схему через уклонистов, на которой незаконно заработала миллионы. Полиция разоблачила женщину и пришла к ней с обысками.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в понедельник, 7 октября.

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Правоохранители выяснили, что 56-летний врач выдавала уклонистам фиктивные выводы обследований МРТ в одном из диагностических центров в Житомире. Так, ряд мужчин призывного возраста на протяжении нескольких последних лет не проходили обследований МРТ, однако в их медицинской документации такие выводы были.

Поддельные документы стали одним из оснований определения у них заболевания, связанного с инвалидностью. Соответственно, это делали их непригодными для службы в армии.

В результате следователи провели обыски по местному проживанию у врача.

  • Заработала на уклонистах — у врача из Житомира изъяли почти 5 млн грн - фото 1
    Обыски у врача из Житомира. Фото: Нацполиция
  • Заработала на уклонистах — у врача из Житомира изъяли почти 5 млн грн - фото 2
    Обыски у врача из Житомира. Фото: Нацполиция
  • Заработала на уклонистах — у врача из Житомира изъяли почти 5 млн грн - фото 3
    Обыски у врача из Житомира. Фото: Нацполиция
  • Заработала на уклонистах — у врача из Житомира изъяли почти 5 млн грн - фото 4
    Обыски у врача из Житомира. Фото: Нацполиция
  • Заработала на уклонистах — у врача из Житомира изъяли почти 5 млн грн - фото 5
    Обыски у врача из Житомира. Фото: Нацполиция
  • Заработала на уклонистах — у врача из Житомира изъяли почти 5 млн грн - фото 6
    Обыски у врача из Житомира. Фото: Нацполиция
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Так, было обнаружено и изъято:

  • 80 тысяч долларов,
  • более 23 тысяч евро,
  • несколько жестких дисков,
  • оптические носители информации,
  • ноутбук,
  • мобильный телефон,
  • другие вероятные доказательства противоправной деятельности.

Сообщается, что фигурантке грозит до десяти лет тюрьмы.

Напомним, несколько дней назад сотрудники ГБР разоблачили на незаконном обогащении руководителя Хмельницкого областного центра МСЭК и ее сына, который является руководителем главного управления Пенсионного фонда Украины в Хмельницкой области.

Интересно, что фото, где мужчина лежит на кровати у кучи денег, вызвало большую реакцию в сети. Стало известно, почему мужчина должностной лица, обвиняемой в коррупции, решил именно так встречать работников ГБР.

Также скандал по коррупции в МСЭК Хмельниччины вызвал реакцию и у военных — командир второго штурмового батальона 3-й ОШБр Дмитрий Кухарчук заявил, что большая часть ветеранов из Хмельницкой области, подавших в МСЭК документы на инвалидность, получали отказ.

обыски коррупция полиция Житомир врачи уклонисты

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