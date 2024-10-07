У врача из Житомира нашли почти пять миллионов гривен

Обыски у врача. Фото: Нацполиция

В Житомире врач наладила масштабную коррупционную схему через уклонистов, на которой незаконно заработала миллионы. Полиция разоблачила женщину и пришла к ней с обысками.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в понедельник, 7 октября.

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Правоохранители выяснили, что 56-летний врач выдавала уклонистам фиктивные выводы обследований МРТ в одном из диагностических центров в Житомире. Так, ряд мужчин призывного возраста на протяжении нескольких последних лет не проходили обследований МРТ, однако в их медицинской документации такие выводы были.

Поддельные документы стали одним из оснований определения у них заболевания, связанного с инвалидностью. Соответственно, это делали их непригодными для службы в армии.

В результате следователи провели обыски по местному проживанию у врача.

Обыски у врача из Житомира. Фото: Нацполиция

Обыски у врача из Житомира. Фото: Нацполиция

Обыски у врача из Житомира. Фото: Нацполиция

Обыски у врача из Житомира. Фото: Нацполиция

Обыски у врача из Житомира. Фото: Нацполиция

Обыски у врача из Житомира. Фото: Нацполиция 1/6 ​ 6

Так, было обнаружено и изъято:

80 тысяч долларов,

более 23 тысяч евро,

несколько жестких дисков,

оптические носители информации,

ноутбук,

мобильный телефон,

другие вероятные доказательства противоправной деятельности.

Сообщается, что фигурантке грозит до десяти лет тюрьмы.

Напомним, несколько дней назад сотрудники ГБР разоблачили на незаконном обогащении руководителя Хмельницкого областного центра МСЭК и ее сына, который является руководителем главного управления Пенсионного фонда Украины в Хмельницкой области.

Интересно, что фото, где мужчина лежит на кровати у кучи денег, вызвало большую реакцию в сети. Стало известно, почему мужчина должностной лица, обвиняемой в коррупции, решил именно так встречать работников ГБР.

Также скандал по коррупции в МСЭК Хмельниччины вызвал реакцию и у военных — командир второго штурмового батальона 3-й ОШБр Дмитрий Кухарчук заявил, что большая часть ветеранов из Хмельницкой области, подавших в МСЭК документы на инвалидность, получали отказ.