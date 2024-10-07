У врача из Житомира нашли почти пять миллионов гривен

Заработала на уклонистах — у врача из Житомира изъяли почти 5 млн грн
В Житомире врач наладила масштабную коррупционную схему через уклонистов, на которой незаконно заработала миллионы. Полиция разоблачила женщину и пришла к ней с обысками.
Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в понедельник, 7 октября.
Заработанные миллионы на уклонистах
Правоохранители выяснили, что 56-летний врач выдавала уклонистам фиктивные выводы обследований МРТ в одном из диагностических центров в Житомире. Так, ряд мужчин призывного возраста на протяжении нескольких последних лет не проходили обследований МРТ, однако в их медицинской документации такие выводы были.
Поддельные документы стали одним из оснований определения у них заболевания, связанного с инвалидностью. Соответственно, это делали их непригодными для службы в армии.
В результате следователи провели обыски по местному проживанию у врача.
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Обыски у врача из Житомира. Фото: Нацполиция
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Обыски у врача из Житомира. Фото: Нацполиция
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Обыски у врача из Житомира. Фото: Нацполиция
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Обыски у врача из Житомира. Фото: Нацполиция
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Обыски у врача из Житомира. Фото: Нацполиция
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Обыски у врача из Житомира. Фото: Нацполиция
Так, было обнаружено и изъято:
- 80 тысяч долларов,
- более 23 тысяч евро,
- несколько жестких дисков,
- оптические носители информации,
- ноутбук,
- мобильный телефон,
- другие вероятные доказательства противоправной деятельности.
Сообщается, что фигурантке грозит до десяти лет тюрьмы.
Напомним, несколько дней назад сотрудники ГБР разоблачили на незаконном обогащении руководителя Хмельницкого областного центра МСЭК и ее сына, который является руководителем главного управления Пенсионного фонда Украины в Хмельницкой области.
Интересно, что фото, где мужчина лежит на кровати у кучи денег, вызвало большую реакцию в сети. Стало известно, почему мужчина должностной лица, обвиняемой в коррупции, решил именно так встречать работников ГБР.
Также скандал по коррупции в МСЭК Хмельниччины вызвал реакцию и у военных — командир второго штурмового батальона 3-й ОШБр Дмитрий Кухарчук заявил, что большая часть ветеранов из Хмельницкой области, подавших в МСЭК документы на инвалидность, получали отказ.
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