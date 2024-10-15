В Украине разоблачили мужчину, который под видом работника ГБР требовал 60 тыс. дол.

Задержание злоумышленника. Фото: ГБР

Государственное бюро расследований разоблачило мужчину, который выдавал себя за их работника. Злоумышленник требовал 60 тысяч долларов у знакомого, угрожая его семье.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР в Telegram во вторник, 15 октября.

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Так, в сентябре 2024 года житель Одессы с целью "заработка" потребовал у знакомого 60 тысяч долларов. Он придумал причину: мужчина якобы задолжал эти средства другому его знакомому.

Изъятые средства. Фото: ГБР

Изъятые средства. Фото: ГБР

Изъятые средства. Фото: ГБР

Изъятые вещи. Фото: ГБР

Задержанный мужчина. Фото: ГБР 1/5 ​ 5

Злоумышленник оказался экс-правоохранителем и решил представляться работником ГБР. Для вымогательства он привлек сообщника, который в течение месяца угрожал потерпевшему и психологически давил. Вместе они публиковали в соцсетях фотографии членов семьи с провокационными подписями, отправляли ему фото и видео того, как следят за ним и семьей.

"Поэтому пострадавший решил отдать деньги, которые не одалживал, при условии, что его семьи оставят в покое", — уточнили в ГБР.

А 11 октября экс-правоохранителя задержали вместе с сообщником при получении платежа в размере 25 тысяч долларов. Обеим сообщили о подозрении и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей 60 суток без права внесения залога.

Скриншот поста ГБР

Напомним, за период пребывания на должности чиновник ГБР Александр Говорущак и члены его семьи приобрели элитные автомобили и объекты недвижимости на 35 миллионов гривен.

Также мы писали, что работники ГБР задержали руководителя Хмельницкого МСЭК в подозрении в незаконном обогащении. В ее жилье нашли почти 6 миллионов долларов наличными и драгоценности.