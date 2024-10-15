Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Требовал 60 тыс. дол. под видом работника ГБР — разоблачен мошенник arrow

Требовал 60 тыс. дол. под видом работника ГБР — разоблачен мошенник

15 октября 2024 12:27
Евгения Брюховецкая - редактор
В Украине разоблачили мужчину, который под видом работника ГБР требовал 60 тыс. дол.
Задержание злоумышленника. Фото: ГБР
Евгения Брюховецкая - редактор

Государственное бюро расследований разоблачило мужчину, который выдавал себя за их работника. Злоумышленник требовал 60 тысяч долларов у знакомого, угрожая его семье.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР в Telegram во вторник, 15 октября.

Читайте также:

Притворялся работником ГБР и требовал деньги

Так, в сентябре 2024 года житель Одессы с целью "заработка" потребовал у знакомого 60 тысяч долларов. Он придумал причину: мужчина якобы задолжал эти средства другому его знакомому.

  • В Одессе разоблачили псевдодолжника ГБР, который требовал деньги
    Изъятые средства. Фото: ГБР
  • В Одессе разоблачили фейкового работника ГБР, требовавшего деньги
    Изъятые средства. Фото: ГБР
  • В Одессе с поличным задержали мужчину, который притворялся чиновником ГБР
    Изъятые средства. Фото: ГБР
  • В Одессе мужчина притворялся работником ГБР и угрожал потерпевшему
    Изъятые вещи. Фото: ГБР
  • В Одессе экс-правохранителя разоблачили на вымогательстве денег
    Задержанный мужчина. Фото: ГБР
1/55

Злоумышленник оказался экс-правоохранителем и решил представляться работником ГБР. Для вымогательства он привлек сообщника, который в течение месяца угрожал потерпевшему и психологически давил. Вместе они публиковали в соцсетях фотографии членов семьи с провокационными подписями, отправляли ему фото и видео того, как следят за ним и семьей.

"Поэтому пострадавший решил отдать деньги, которые не одалживал, при условии, что его семьи оставят в покое", — уточнили в ГБР.

А 11 октября экс-правоохранителя задержали вместе с сообщником при получении платежа в размере 25 тысяч долларов. Обеим сообщили о подозрении и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей 60 суток без права внесения залога.

null
Скриншот поста ГБР

Напомним, за период пребывания на должности чиновник ГБР Александр Говорущак и члены его семьи приобрели элитные автомобили и объекты недвижимости на 35 миллионов гривен.

Также мы писали, что работники ГБР задержали руководителя Хмельницкого МСЭК в подозрении в незаконном обогащении. В ее жилье нашли почти 6 миллионов долларов наличными и драгоценности.

Одесса ГБР полиция деньги вымогательство

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

13:23 Зачем обстреливают Одессу — стала известна новая стратегия россиян

13:20 Наводил артиллерию на свою бригаду — СБУ задержала предателя

13:11 Выплаты бойцам в 2024 году — кому дают ежемесячно дополнительно 50 тыс. грн

13:01 Пограничники уничтожили минометный расчет и авто россиян

Text

13:00 Рейды ТЦК по всей стране и участие КНДР в войне — эфир День.LIVE

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны - 80x80

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны

12:55 Львовщину накроют туманы и заморозки — синоптики дали прогноз погоды на завтра

12:53 Брачное агентство для уклонистов — в Одессе задержали организатора

12:53 Установление сроков службы для мобилизованных — сержант ВСУ объяснил, почему это невозможно

12:43 Стефанчук подписал закон о повышении налогов, — нардеп

12:40 Средняя зарплата в 34 тыс. гривен — где в Украине выросла оплата труда

13:23 Зачем обстреливают Одессу — стала известна новая стратегия россиян

13:20 Наводил артиллерию на свою бригаду — СБУ задержала предателя

13:11 Выплаты бойцам в 2024 году — кому дают ежемесячно дополнительно 50 тыс. грн

13:01 Пограничники уничтожили минометный расчет и авто россиян

12:55 Львовщину накроют туманы и заморозки — синоптики дали прогноз погоды на завтра

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны - 80x80

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны

12:53 Брачное агентство для уклонистов — в Одессе задержали организатора

12:53 Установление сроков службы для мобилизованных — сержант ВСУ объяснил, почему это невозможно

12:43 Стефанчук подписал закон о повышении налогов, — нардеп

12:40 Средняя зарплата в 34 тыс. гривен — где в Украине выросла оплата труда

12:30 В Киеве закрыли для пешеходов мост в Голосеевском районе до 2025 года

Новость с фото

06:43 Убийство или самоубийство — при каких обстоятельствах 65 лет назад умер Степан Бандера

06:40 Цены на алюминий продолжают расти — сколько стоят цветные металлы в октябре

06:07 В НАТО по частям и удары вглубь РФ — итоги западного турне Зеленского

14 октября 2024
Эксклюзив

19:04 Тест ДНК не причина — почему не признают отцовство погибшего военного

Новость с видео

12:36 В Украине создали первый фэнтези-мир — кто эти герои и в чем их сила

06:16 В Украине изменится цена газа — как посчитать, сколько вы заплатите в 2025 году

12 октября 2024

06:16 В Киеве изменились цены на аренду — как выросла стоимость жилья в октябре

11 октября 2024
Эксклюзив

22:22 Почему не обменивают защитников Мариуполя — разбиралась "Наша Справа"

20:45 Одесситы о вступлении Украины в НАТО — какие ожидания

10 октября 2024
Эксклюзив

18:43 Клубника будет до Нового года — чем богат ассортимент на "Привозе"

Text

13:00 Рейды ТЦК по всей стране и участие КНДР в войне — эфир День.LIVE

Text

11:42 Массовые минирования по Украине — в полиции сказали, кто к этому причастен

Text

10:36 Военный назвал самую большую опасность на фронте для операторов БпЛА

Text

09:55 Погибли под гусеницами своей техники — военный об отступлении россиян в бою

Text

08:00 План победы Зеленского и ситуация на фронте — эфир Ранок.LIVE

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны - 80x80

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны

Text

00:01 Южанина заявила, что доклад Зеленского о Плане победы будет секретным

14 октября 2024
Text

23:32 Военный отреагировал на рейд ТЦК на концерте "Океана Эльзы"

Text

22:56 Как в Германии проходят традиционные осенние фестивали — эксклюзив Новини.LIVE

Text

21:12 Родители массово вывозят детей из Украины — Южанина назвала причины

Text

20:18 Атака на порт Одессы и представление Плана победы украинцам — главные новости

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:00 Россиянин с украинским паспортом — куда исчез сценарист "Квартала" Валерий Жидков

9 октября 2024

17:29 Мобилизация мужчин 50+ — что изменилось в октябре

8 октября 2024

10:32 Зарплаты военных снизятся в октябре — почему и на сколько

7 октября 2024

07:50 Как умер Майкл Джексон — новый взгляд после скандала с P. Diddy

5 октября 2024

22:32 В Киеве слышны взрывы — Кличко сообщил детали

10 октября 2024

08:00 Единовременная денежная помощь в 6,6 тыс. грн — кто сможет получить

12 октября 2024

16:12 Штраф за отсутствие военного билета — какую сумму взимают

9 октября 2024

11:03 С доплатами и премиями — стало известно, сколько Садовый заработал за сентябрь

3 октября 2024
Новость с видео

12:49 Через три года после смерти — на могиле Чапкиса установили памятник

11 октября 2024

10:13 Более 30 пострадавших и погибшие — в ГСЧС показали последствия ДТП возле Львова