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Головна Новини дня Вимагав 300 тис. дол — САП завершила слідство щодо працівника СБУ

Вимагав 300 тис. дол — САП завершила слідство щодо працівника СБУ

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Дата публікації: 22 липня 2025 14:11
Слідство щодо співробітника СБУ у справі про вимагання завершено, — САП
Вилучені гроші. Ілюстративне фото: Управління СБУ у Волинській області

В Україні завершили досудове розслідування щодо справи начальника одного з секторів СБУ. Він зі спільниками вимагав хабар в розмірі 300 тисяч доларів.

Про це повідомила пресслужба САП у Telegram у вівторок, 22 липня.

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Вимагання хабаря

Прокурор САП ухвалив рішення про завершення досудового розслідування у справі начальника сектору Департаменту захисту національної державності СБУ та ще двох осіб. Раніше їх викрили на вимаганні неправомірної вигоди у розмірі 300 тисяч доларів.

За даними слідства, підрозділ, який очолював підозрюваний, виконував доручення щодо проведення процесуальних дій за фактом організації незаконного каналу перетину державного кордону для чоловіків.

Так, начальник сектору за участі двох посередників вимагав 300 тисяч доларів від одного з фігурантів за знищення частини матеріалів справи. У разі відмови йому погрожували притягненням до відповідальності за більш суворими статтями. 

Правоохоронці задокументували одержання ним 72 тисяч доларів. 

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Скриншот допису САП
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Скриншот допису САП

Нагадаємо, 21 липня СБУ проводила обшуки у працівників НАБУ у рамках заходів щодо нейтралізації російського впливу.

Також СБУ прийшла з перевіркою щодо дотримання законодавства про державну таємницю до САП.

СБУ кордон хабар САП вимагання ухилянти
Євгенія Брюховецька - редактор
Автор:
Євгенія Брюховецька
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