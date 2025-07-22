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Главная Новости дня Вымогал 300 тыс. долл — САП завершила следствие по работнику СБУ

Вымогал 300 тыс. долл — САП завершила следствие по работнику СБУ

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Дата публикации 22 июля 2025 14:11
Следствие в отношении сотрудника СБУ по делу о вымогательстве завершено, - САП
Изъятые деньги. Иллюстративное фото: Управление СБУ в Волынской области

В Украине завершили досудебное расследование по делу начальника одного из секторов СБУ. Он с сообщниками требовал взятку в размере 300 тысяч долларов.

Об этом сообщила пресс-служба САП в Telegram во вторник, 22 июля.

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Вымогательство взятки

Прокурор САП принял решение о завершении досудебного расследования по делу начальника сектора Департамента защиты национальной государственности СБУ и еще двух человек. Ранее их уличили в вымогательстве неправомерной выгоды в размере 300 тысяч долларов.

По данным следствия, подразделение, которое возглавлял подозреваемый, выполнял поручение о проведении процессуальных действий по факту организации незаконного канала пересечения государственной границы для мужчин.

Так, начальник сектора с участием двух посредников требовал 300 тысяч долларов от одного из фигурантов за уничтожение части материалов дела. В случае отказа ему угрожали привлечением к ответственности по более строгим статьям.

Правоохранители задокументировали получение им 72 тысяч долларов.

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Скриншот поста САП
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Скриншот поста САП

Напомним, 21 июля СБУ проводила обыски у работников НАБУ в рамках мероприятий по нейтрализации российского влияния.

Также СБУ пришла с проверкой по соблюдению законодательства о государственной тайне в САП.

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Евгения Брюховецкая - редактор
Автор:
Евгения Брюховецкая
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