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У СБУ офіційно прокоментували обшуки в САП

Ua ru
Дата публікації: 21 липня 2025 15:24
Обшуки у САП — СБУ дали офіційний коментар щодо слідчих дій
Співробітники СБУ. Фото: ssu.gov.ua

Служба безпеки України 21 липня розпочала комплексну перевірку Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. У відомстві прокоментували слідчі дії та відреагували на звинувачення у розкритті інформації щодо негласних слідчих дій.

Офіційний коментар з'явився на сайті СБУ.

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Як зазначили у Службі безпеки, перевірка відбувається в межах та спосіб, передбаченими чинним законодавством. Окрім того, звинувачення у можливому розкритті негласних слідчих дій, які проводять САП і НАБУ, у СБУ назвали "маніпулятивними".

"Офіційно повідомляємо: співробітники Служби безпеки України не отримували доступ до інформації про всі негласні та оперативні заходи, а також спецоперації, які проводять НАБУ і САП. Перевірка СБУ не передбачає ознайомлення зі змістом таких документів в цілому. Заяви про можливе розкриття представниками СБУ інформації щодо негласних слідчих дій, які проводять НАБУ і САП, є безпідставними і маніпулятивними", — йдеться у коментарі.

А також у СБУ аргументували проведення слідчих дій без попередження ризиком про витік інформації та загрозою зриву операції.

"Окремо звертаємо увагу на те, що проведення невідкладних слідчих дій без ухвали суду не є порушенням Закону — у випадках, коли отримання таких ухвал може спричинити витік інформації та, зокрема, зашкодити проведенню спецоперацій в рамках розслідувань щодо співпраці з країною-агресором", — додали в СБУ.

Нагадаємо, у Національному антикорупційному бюро відреагували на слідчі дії СБУ.

А також стало відомо, що СБУ затримали одного із керівників детективів НАБУ через підозру у співпраці з РФ.

СБУ НАБУ обшуки САП розслідування
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
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