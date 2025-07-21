Обшуки у САП — СБУ дали офіційний коментар щодо слідчих дій

У СБУ офіційно прокоментували обшуки в САП
Служба безпеки України 21 липня розпочала комплексну перевірку Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. У відомстві прокоментували слідчі дії та відреагували на звинувачення у розкритті інформації щодо негласних слідчих дій.
Офіційний коментар з'явився на сайті СБУ.
Коментар СБУ щодо обшуків у САП
Як зазначили у Службі безпеки, перевірка відбувається в межах та спосіб, передбаченими чинним законодавством. Окрім того, звинувачення у можливому розкритті негласних слідчих дій, які проводять САП і НАБУ, у СБУ назвали "маніпулятивними".
"Офіційно повідомляємо: співробітники Служби безпеки України не отримували доступ до інформації про всі негласні та оперативні заходи, а також спецоперації, які проводять НАБУ і САП. Перевірка СБУ не передбачає ознайомлення зі змістом таких документів в цілому. Заяви про можливе розкриття представниками СБУ інформації щодо негласних слідчих дій, які проводять НАБУ і САП, є безпідставними і маніпулятивними", — йдеться у коментарі.
А також у СБУ аргументували проведення слідчих дій без попередження ризиком про витік інформації та загрозою зриву операції.
"Окремо звертаємо увагу на те, що проведення невідкладних слідчих дій без ухвали суду не є порушенням Закону — у випадках, коли отримання таких ухвал може спричинити витік інформації та, зокрема, зашкодити проведенню спецоперацій в рамках розслідувань щодо співпраці з країною-агресором", — додали в СБУ.
Нагадаємо, у Національному антикорупційному бюро відреагували на слідчі дії СБУ.
А також стало відомо, що СБУ затримали одного із керівників детективів НАБУ через підозру у співпраці з РФ.
Читайте Новини.LIVE!