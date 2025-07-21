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В СБУ официально прокомментировали обыски в САП

Ua ru
Дата публикации 21 июля 2025 15:24
Обыски в САП - СБУ дали официальный комментарий относительно следственных действий
Сотрудники СБУ. Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины 21 июля начала комплексную проверку Специализированной антикоррупционной прокуратуры. В ведомстве прокомментировали следственные действия и отреагировали на обвинения в раскрытии информации о негласных следственных действиях.

Официальный комментарий появился на сайте СБУ.

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Как отметили в Службе безопасности, проверка происходит в пределах и способом, предусмотренными действующим законодательством. Кроме того, обвинения в возможном раскрытии негласных следственных действий, которые проводят САП и НАБУ, в СБУ назвали "манипулятивными".

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"Официально сообщаем: сотрудники Службы безопасности Украины не получали доступ к информации обо всех негласных и оперативных мероприятиях, а также спецоперациях, которые проводят НАБУ и САП. Проверка СБУ не предусматривает ознакомление с содержанием таких документов в целом. Заявления о возможном раскрытии представителями СБУ информации о негласных следственных действиях, которые проводят НАБУ и САП, являются безосновательными и манипулятивными", — говорится в комментарии.

А также в СБУ аргументировали проведение следственных действий без предупреждения риском утечки информации и угрозой срыва операции.

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"Отдельно обращаем внимание на то, что проведение неотложных следственных действий без решения суда не является нарушением Закона в случаях, когда получение таких постановлений может повлечь утечку информации и, в частности, помешать проведению спецопераций в рамках расследований по сотрудничеству со страной-агрессором", — добавили в СБУ.

Напомним, в Национальном антикоррупционном бюро отреагировали на следственные действия СБУ.

А также стало известно, что СБУ задержали одного из руководителей детективов НАБУ по подозрению в сотрудничестве с РФ.

СБУ НАБУ обыски САП расследование
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
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