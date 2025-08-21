Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelГороскопАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Викрадення майже 20 тисяч дітей з України — сенатор пригрозив РФ

Викрадення майже 20 тисяч дітей з України — сенатор пригрозив РФ

Ua ru
Дата публікації: 21 серпня 2025 22:09
Скільки дітей викрала РФ в Україні
Ліндсі Грем у Києві. Фото: Reuters

Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що Росія викрала 19 500 українських дітей. І додав, що якщо Кремль не поверне дітей, то РФ визнають державою-спонсором тероризму.

Про це він написав у своєму дописі у соцмережі Х.

Реклама
Читайте також:
Грем
Допис Ліндсі Грема. Фото: скриншот

Заява Грема

Грем назвав такий вчинок Росії "мерзенним і варварським злочином".

"Як я вже казав з початку цього року, я маю намір просувати законодавство, яке визнає Росію державою-спонсором тероризму згідно із законодавством США, якщо вона не поверне дітей", — заявив він.

За словами політика, це зробить бізнес-відносини з Росією "радіоактивними" для інших країн та компаній.

Нагадаємо, наприкінці липня ГУР отримало нові вичерпні докази про те, як Росія викрадає українських дітей.

Президент США Дональд Трамп та очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявили про спільні дії для розшуку викрадених дітей.

діти викрадення війна в Україні Росія Ліндсі Грем
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації