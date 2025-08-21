Скільки дітей викрала РФ в Україні

Ліндсі Грем у Києві. Фото: Reuters

Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що Росія викрала 19 500 українських дітей. І додав, що якщо Кремль не поверне дітей, то РФ визнають державою-спонсором тероризму.

Про це він написав у своєму дописі у соцмережі Х.

Допис Ліндсі Грема. Фото: скриншот

Заява Грема

Грем назвав такий вчинок Росії "мерзенним і варварським злочином".

"Як я вже казав з початку цього року, я маю намір просувати законодавство, яке визнає Росію державою-спонсором тероризму згідно із законодавством США, якщо вона не поверне дітей", — заявив він.

За словами політика, це зробить бізнес-відносини з Росією "радіоактивними" для інших країн та компаній.

Нагадаємо, наприкінці липня ГУР отримало нові вичерпні докази про те, як Росія викрадає українських дітей.

Президент США Дональд Трамп та очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявили про спільні дії для розшуку викрадених дітей.