Сколько детей похитила РФ в Украине

Похищение почти 20 тысяч детей из Украины — сенатор пригрозил РФ
Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что Россия похитила 19 500 украинских детей. И добавил, что если Кремль не вернет детей, то РФ признают государством-спонсором терроризма.
Об этом он написал в своей заметке в соцсети Х.
Заявление Грэма
Грэм назвал такой поступок России "мерзким и варварским преступлением".
"Как я уже говорил с начала этого года, я намерен продвигать законодательство, которое признает Россию государством-спонсором терроризма согласно законодательству США, если она не вернет детей", — заявил он.
По словам политика, это сделает бизнес-отношения с Россией "радиоактивными" для других стран и компаний.
Напомним, в конце июля ГУР получило новые исчерпывающие доказательства о том, как Россия похищает украинских детей.
Президент США Дональд Трамп и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявили о совместных действиях для розыска похищенных детей.
Читайте Новини.LIVE!