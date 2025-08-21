Сколько детей похитила РФ в Украине

Линдси Грэм в Киеве. Фото: Reuters

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что Россия похитила 19 500 украинских детей. И добавил, что если Кремль не вернет детей, то РФ признают государством-спонсором терроризма.

Об этом он написал в своей заметке в соцсети Х.

Сообщение Линдси Грэма. Фото: скриншот

Заявление Грэма

Грэм назвал такой поступок России "мерзким и варварским преступлением".

"Как я уже говорил с начала этого года, я намерен продвигать законодательство, которое признает Россию государством-спонсором терроризма согласно законодательству США, если она не вернет детей", — заявил он.

По словам политика, это сделает бизнес-отношения с Россией "радиоактивными" для других стран и компаний.

Напомним, в конце июля ГУР получило новые исчерпывающие доказательства о том, как Россия похищает украинских детей.

Президент США Дональд Трамп и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявили о совместных действиях для розыска похищенных детей.