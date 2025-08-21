Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelГороскопАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Похищение почти 20 тысяч детей из Украины — сенатор пригрозил РФ

Похищение почти 20 тысяч детей из Украины — сенатор пригрозил РФ

Ua en ru
Дата публикации 21 августа 2025 22:09
Сколько детей похитила РФ в Украине
Линдси Грэм в Киеве. Фото: Reuters

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что Россия похитила 19 500 украинских детей. И добавил, что если Кремль не вернет детей, то РФ признают государством-спонсором терроризма.

Об этом он написал в своей заметке в соцсети Х.

Реклама
Читайте также:
Грем
Сообщение Линдси Грэма. Фото: скриншот

Заявление Грэма

Грэм назвал такой поступок России "мерзким и варварским преступлением".

"Как я уже говорил с начала этого года, я намерен продвигать законодательство, которое признает Россию государством-спонсором терроризма согласно законодательству США, если она не вернет детей", — заявил он.

По словам политика, это сделает бизнес-отношения с Россией "радиоактивными" для других стран и компаний.

Напомним, в конце июля ГУР получило новые исчерпывающие доказательства о том, как Россия похищает украинских детей.

Президент США Дональд Трамп и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявили о совместных действиях для розыска похищенных детей.

дети похищение война в Украине Россия Линдси Грэм
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации